퍼마톨로지, 판교 현대百 팝업스토어 오픈… 웰코멧 ‘스키노바’ 함께 선보여

피부의 시간을 되돌리는 과학, 퍼마톨로지(Permatology)가 2025년 11월 11일부터 20일까지 판교 현대백화점 4층 아이코닉스퀘어에서 팝업스토어를 연다.

퍼마톨로지는 20년 이상 에스테틱 운영을 통해 축적된 노하우와 피부과 전문의 및 연구진의 협업으로 탄생한 더마코스메틱 브랜드로, 'Perma(영속적인)'와 'Dermatology(피부과학)'의 합성어에서 유래했다. "피부의 시간을 되돌리는 과학"이라는 철학 아래, 일시적인 개선이 아닌 시간이 지날수록 건강해지는 피부를 연구한다.

이번 팝업스토어에서는 퍼마톨로지의 대표 제품 라인과 함께 독일 LDM으로 유명한 웰코멧(Wellcomet)의 홈케어 디바이스 스키노바(Skinova)도 함께 한다. 스키노바는 웰코멧의 정밀한 10MHz 초음파 기술을 기반으로, 피부 본연의 밸런스와 활력을 되찾는 데 도움을 주는 스마트 홈케어 디바이스다.

퍼마톨로지 관계자는 "퍼마톨로지와 웰코멧의 협업을 통해 피부과학 노하우와 홈케어 테크놀로지가 만나는 새로운 시너지를 보여줄 것"이라며 "지속 가능한 아름다움을 직접 경험할 수 있는 자리가 되길 바란다"고 전했다.





