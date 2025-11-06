본문 바로가기
과학

케데헌 공식 팝업 열린다…첫 장소는 성수동, 아시아 도시 순회

김보경기자

입력2025.11.06 13:18

서울→싱가포르→방콕→도쿄 등 주요 도시
비스테이지 공식 팬 페이지에서 예약 가능

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)'가 다음 달 서울 성수동을 시작으로 싱가포르, 방콕, 도쿄, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하는 팝업 스토어를 연다.

케데헌 공식 팝업 열린다…첫 장소는 성수동, 아시아 도시 순회
이번 팝업은 넷플릭스가 주최하는 공식 팝업으로, 서울에서는 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대하는 '멤버십 데이'가 운영된다. 멤버십 데이는 팝업 개최 첫날인 다음 달 4일부터 7일까지 4일간 운영되며 일반 관람객보다 먼저 팝업을 방문할 수 있다.


멤버십 데이 사전 예약은 오는 18일 한국시간 오전 11시부터 비스테이지에 구축된 케데헌 공식 팬 커뮤니티를 통해 진행된다. 일반 예약은 오는 20일 오전 11시부터 시작되며, 예약 1건당 본인 외 1인까지 동반 입장할 수 있다. 서울 팝업은 다음 달 28일까지 진행되며, 아시아 주요 도시 팝업은 내년 1월까지 순차적으로 운영된다.

팝업에서는 작품의 글로벌 팬을 위해 준비한 특별한 상품도 만나볼 수 있다. 또한 공식 팬 커뮤니티를 통해 사전 구매하고 팝업 현장에서 수령할 수 있는 현장 수령 시스템도 병행해 쾌적한 팝업 관람을 지원할 예정이다. 자세한 공식 상품 관련 정보는 오는 13일 공개된다.


자세한 정보는 케데헌 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다. 비스테이지는 이번 팝업의 전반적인 운영과 공식 상품 개발을 총괄하며, 글로벌 팬들이 K팝 팬덤 문화를 경험할 수 있도록 적극 지원한다.

케데헌 공식 팝업 열린다…첫 장소는 성수동, 아시아 도시 순회 원본보기 아이콘

지난 6월 공개된 케데헌은 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극하며 시청 수 3억 회를 넷플릭스 콘텐츠 최초로 돌파했다. 작품 속 OST '골든(Golden)'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트에서 동시에 1위를 기록하는 등 세계적 신드롬을 이어가고 있다.


넷플릭스 관계자는 "케데헌에 대한 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하고자 아시아 주요 도시를 순회하는 공식 팝업을 준비했다"며 "특히 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대해 작품과 더욱 가까워지고 다양한 공식 굿즈를 만나볼 수 있는 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

비스테이지 관계자는 "이번 팝업을 통해 글로벌 팬들에게 K팝 팬덤 문화의 진수를 보여줄 수 있게 돼 기쁘다"며 "공식 팬 커뮤니티를 중심으로 팬들이 작품과 더욱 깊이 연결될 수 있도록 다양한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

