데이비, KPGA 김재호 프로 첫 우승 기념 42% 할인 프로모션

정진기자

입력2025.11.06 13:20

데이비, KPGA 김재호 프로 첫 우승 기념 42% 할인 프로모션
인피니티(대표 유승찬)의 프리미엄 화장품 브랜드 데이비(DAYBE)가 후원 중인 김재호 프로가 KPGA 투어 '2025 렉서스 마스터즈'에서 첫 우승을 차지했다.


이번 우승은 김재호 프로가 2008년 KPGA 투어에 데뷔한 이후 210번째 출전에서 거둔 데뷔 18년 만의 감격적인 첫 승으로, 투어 팬들의 큰 주목을 받았다.

데이비, KPGA 김재호 프로 첫 우승 기념 42% 할인 프로모션 원본보기 아이콘

데이비는 김재호 프로의 의미 있는 우승을 기념해 브랜드 오픈 이후 최대 규모의 42% 할인 이벤트를 진행한다. 이번 프로모션은 데이비 네이버 스마트스토어에서 진행되며, 대표 제품인 '데이비 매트 선블럭'이 할인 대상이다.

'데이비 매트 선블럭'은 정제수를 배제한 독자 포뮬러로, 백탁 현상이나 끈적임 없이 산뜻한 마무리감을 제공하는 제품이다. 모링가, 아르간커넬, 아보카도, 퀀즈랜드넛 등 4가지 자연유래 스킨케어 성분을 함유해 자외선 차단은 물론 피부 진정과 보습까지 동시에 케어한다. 또한 프라이머 기능을 겸비해 메이크업 밀착력과 지속력을 높여주는 뷰티 전문가들의 추천 아이템으로 꼽힌다.


데이비 관계자는 "김재호 프로의 도전 정신은 데이비가 추구하는 '꾸준함과 진정성'의 가치와 맞닿아 있다"며 "이번 프로모션을 통해 고객들도 함께 승리의 순간을 나누길 바란다"고 전했다.


한편, 데이비는 '피부 본연의 힘을 회복시키는 자연주의 기능성 브랜드'를 지향하며, 스킨케어와 메이크업의 경계를 허무는 하이브리드 제품군으로 소비자들의 호평을 받고 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
