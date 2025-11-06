청도군, '체면·부끄러움을 아는 마음' 염치의 미학 '민화'로 전시

'한국민화협회 청도지회 제5회 정기전' 9일까지 무료관람 진행

전통 민화의 아름다움과 현대 감성을 한자리에서 느낄 수 있는 '한국민화협회 청도지회 제5회 정기전'이 청도 보훈회관에서 열리고 있다.

이번 회원 정기전은 청도군(군수 김하수)이 주최하고 ㈔한국민화협회 청도지회(대표 백미자)가 주관하는 행사로, 오는 11월 9일까지 진행되며 누구나 무료로 관람할 수 있다.

올해의 주제는 '염치(廉恥)'로, 스스로를 돌아보고 도의를 지키는 마음을 담아 급변하는 시대 속에서 인간의 도리와 공동체의 가치를 되새기자는 취지로 기획됐다.

염치는 체면을 생각하거나 부끄러움을 아는 마음을 뜻한다.

한국민화협회 청도지회는 2021년 8월 창립 이후 매년 정기전을 이어오며, 회원들의 예술적 역량을 선보이고 우리 민족 고유의 그림인 민화의 향기를 지역사회에 전해오고 있다.

전시에는 문자도, 책가도, 화조도 등 60여 점의 작품이 선보인다.

다양한 소재와 색채 속에 담긴 전통의 멋과 정서는 관람객들에게 민화의 새로운 매력을 전한다.

김하수 청도군수는 "민화는 오랜 세월 우리 민족의 삶과 정서를 담아온 예술로, 서민들의 염원과 해학, 그리고 따뜻한 공동체 정신이 깃들어 있다"며 "이번 전시가 민화의 가치와 아름다움을 되새기며, 청도의 문화예술이 더욱 풍요로워지는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>