경주 공무원 서포터즈단, APEC 기자단 지원 활약

어학 능력 겸비한 '경주애 글로벌 공무원 서포터즈단' 눈길

미디어 숙소 현장서 안내·통역·현장 대응 맡아 APEC 일조



경주시는 최근 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 '경주애 글로벌 공무원 서포터즈단'을 기자단 숙소 현장에 배치해 외신 지원 활동을 펼쳤다고 6일 밝혔다.

'경주애 글로벌 공무원 서포터즈단'은 외국어 의사소통 능력과 국제 감각을 갖춘 경주시 공무원들로 구성된 조직으로, 시는 APEC 정상회의 유치와 국제적 분위기 조성을 위해 지난해 2월 발족했다.

영어·일본어·중국어·러시아어·스페인어 등 다양한 언어 구사 능력을 갖춘 공무원들이 참여하고 있다.

서포터즈단은 정상회의 기간 국내외 기자단의 원활한 취재와 편의를 지원하기 위해 미디어 숙소 현장에 상시 배치돼 안내, 통역, 현장 대응 등 다양한 업무를 수행했다.

이를 통해 국제행사 운영 경험을 쌓고, 공무원의 글로벌 역량을 한층 강화하는 계기가 됐다는 평가다.

주낙영 경주시장은 "APEC 정상회의 현장에서 우리 공무원들이 외신 지원 업무를 직접 수행한 것은 매우 뜻깊은 경험"이라며 "앞으로도 글로벌 감각을 갖춘 공무원 인재를 지속적으로 양성해 나가겠다"고 말했다.

한편, '경주애 글로벌 공무원 서포터즈단'은 제1차 고위관리회의(SOM1)와 경주국제벚꽃마라톤대회 등에서도 통역 및 외빈 수행을 맡아 활약했으며, 앞으로 포스트 APEC 관련 국제행사에서도 활동을 이어갈 예정이다.





