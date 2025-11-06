본문 바로가기
엔젤리그 "온라인 패션 브랜드 셀러 AI '패션 스타일룸' 출시"

김대현기자

입력2025.11.06 10:57

인공지능(AI) 기반 마케팅 콘텐츠 자동 생성 솔루션 '패스트컷AI'를 서비스하는 엔젤리그가 "온라인 패션 브랜드와 셀러를 위한 AI 솔루션 '패스트컷 스타일룸'을 공식 출시했다"고 6일 밝혔다.

엔젤리그 "온라인 패션 브랜드 셀러 AI '패션 스타일룸' 출시"
'패스트컷 스타일룸'은 제품 리뷰 영상을 자동 제작·업로드하는 기존 '패스트컷AI'에 이어 패션 이미지·숏폼(짧은 영상) 제작으로 영역을 확장한 서비스다. 이를 통해 AI 기반 커머스 콘텐츠 제작 자동화 생태계를 완성한다는 전략이다.


'패스트컷 스타일룸'은 패션 브랜드가 제품 촬영을 위해 스튜디오 의뢰·촬영·편집·납품을 거쳐야 했던 과정을 클릭 한 번에 대체한다. 상품 사진 한 장만 올려도, AI가 의류의 핏·소재·실루엣을 분석해 모델 매칭, 촬영 구성, 스타일링, 보정·편집까지 자동으로 수행한다.

셀러는 이 같은 서비스를 통해 성수동·파리 등 트렌디 로케이션 구현 기능과 200명 이상의 AI 모델, AI 코디 추천 기능을 제공받을 수 있다. 쇼핑몰 상세 이미지·사회관계망서비스(SNS) 광고 소재·숏폼 영상까지 수백장의 판매형 콘텐츠를 대량 생산하면서, 전통적 피팅 촬영 대비 최대 90% 비용 절감 효과를 볼 수 있다는 게 엔젤리그 측 설명이다.


오현석 엔젤리그 대표는 "패션 셀러에게 콘텐츠 제작은 비용과 시간이 가장 많이 드는 필수 과정"이라며 "패스트컷AI는 리뷰 영상부터 패션 룩북까지, AI로 누구나 전문가급 커머스 콘텐츠를 만들 수 있는 환경을 제공해 셀러의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
