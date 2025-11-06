LG이노텍, 2년 연속 車조명 혁신기술로 CES 혁신상

신제품 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈'로 수상

LG이노텍은 새로 개발한 차량용 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈'로 '국제전자제품박람회(CES) 2026'에서 혁신상을 받았다고 6일 밝혔다.

LG이노텍의 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈'이 적용된 자율주행 컨셉카.

이에 따라 LG이노텍은 2년 연속 차량 라이팅 솔루션으로 CES 혁신상을 수상하게 됐다. 앞서 LG이노텍은 CES 2025에서 차량 전방 조명에 면광원 기술을 업계 최초로 적용한 '넥슬라이드 A+'로 혁신상을 받았다.

'초슬림 픽셀 라이팅 모듈'은 두께, 크기, 무게 모두 획기적으로 줄인 점이 특징이다. 기존 차량 조명 모듈은 LED에 플라스틱으로 된 렌즈 또는 반사용 광학 부품이 내장된 구조였다. 이로 인해 모듈이 무겁고 부피가 클 수밖에 없었다. 이런 단점을 없애기 위해 LG이노텍은 업계 최초로 흰색 실리콘 소재를 사용한 반사용 광학 부품을 독자 개발했다. 특히 빛을 반사하는 흰색의 특성을 극대화한 구조로 설계돼, 이 부품만으로도 균일한 밝기의 빛을 구현할 수 있게 됐다. 플라스틱 렌즈나 빛 반사를 위한 별도 부품은 추가 탑재할 필요가 없어졌다. 이 부품이 적용된 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈'의 두께는 3㎜로 기존 제품 대비 71% 얇아졌다. 얇아진 만큼 제품의 무게도 크게 줄었다. 그럼에도 광효율은 기존 대비 30% 향상됐다.

모듈은 얇고 유연한 실리콘 재질로 돼 있어 구부릴 수도 있다. 이에 따라 곡선과 같은 다양한 모양의 차량 조명을 디자인할 수 있을 뿐 아니라, 차량 전방 그릴이나 범퍼 등 기술적 특성으로 장착이 어려운 위치에도 조명을 적용할 수 있게 됐다. 또한 픽셀의 크기도 기존의 1/4 수준으로 작아졌다. 픽셀이 촘촘하고 많아질수록 차량 조명의 해상도가 높아지고 시인성(육안으로 보고 인식하는 성질)이 향상된다.

LG이노텍의 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈'은 차량 조명의 V2X(차량과 사물 간) 커뮤니케이션 기능도 한층 고도화했다. 기본적인 텍스트부터 이미지까지 고화질로 차량 조명을 통해 송출할 수 있다. 애니메이션 효과도 지원한다. 가령, 긴급 상황 발생 시 차량 내부 상황을 레터링 기능을 이용해 외부에 알리거나 직접 만든 이모티콘을 띄워 운전자의 개성을 표현할 수 있다. LG이노텍은 2027년 하반기 '초슬림 픽셀 라이팅 모듈' 첫 양산을 목표로, 글로벌 고객사 대상 프로모션도 활발히 진행하고 있다.

문혁수 LG이노텍 대표는 "자사는 이번 CES 2026 혁신상 수상을 통해 글로벌 최고 수준의 차량 조명 혁신 기술력을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 차별적 고객 가치를 제공하는 차량 조명 모듈 신제품을 지속 선보이며 북미를 넘어 유럽, 일본으로 시장 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



