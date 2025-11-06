[포토] 양성평등지수에 대해 소개하는 전이영 한국고용노동교육원 교수

전이영 한국고용노동교육원 교수(왼쪽)와 이관주 아시아경제 여성포럼TF 팀장이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 아시아양성평등지수대상 시상식‘에서 양성평등지수에 대해 소개 하고 있다.







