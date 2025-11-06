김대현 문체부 제2차관, 1학생 1스포츠 활성화 위한 현장 간담회 참석

대전외삼중학교 찾아 현장의 생생한 목소리 청취

김대현 문화체육관광부 제2차관은 "학생들의 의견을 소중히 듣고, 스포츠강사 지원과 다양한 활동 프로그램 마련 등 실질적인 지원 방안을 함께 고민하고 노력하겠다"고 밝혔다.

김 차관은 대전시교육청이 5일 대전 외삼중학교에서 '학교체육 활성화 방안 현장 의견수렴 간담회'를 마련한 자리에서 이같이 말했다.

이번 간담회는 1학생 1 스포츠 사업의 국회 예산 증액을 계기로, 학교체육 현장의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

간담회에는 김대현 문화체육관광부 제2차관을 비롯해 대전 외삼중학교 학생·교사, 대전시교육청, 대한체육회, 대전시체육회, 유성구체육회 관계자 등 10여 명이 참석했다. 참석자들은 학교스포츠클럽 수업 현장을 시찰하고, 학생들의 생생한 의견을 청취하는 시간을 가졌다.

대전 외삼중학교의 스포츠클럽 대표 학생들은 "사춘기 스트레스 해소와 체력 향상을 통해 학업 성적에도 긍정적인 영향을 받고 있다"며 체육활동의 효과를 직접 공유했다.

또한 "지역 체육시설을 보다 자유롭게 사용할 수 있도록 하고, 학교스포츠클럽 활동을 위한 대회 참가 시 교통비 지원 등 예산 확대가 필요하다"고 건의했다.

학생들은 기존 학교 스포츠클럽대회 외에도 다양한 종목과 형식의 대회가 확대 운영되기를 희망한다고 밝혔다.

이번 간담회를 통해 수렴된 현장 의견을 바탕으로 학교체육 정책사업의 추진 방향을 모색할 계획이다.





