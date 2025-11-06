본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

김대현 문체부 제2차관, 1학생 1스포츠 활성화 위한 현장 간담회 참석

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.06 09:46

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전외삼중학교 찾아 현장의 생생한 목소리 청취

사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

김대현 문화체육관광부 제2차관은 "학생들의 의견을 소중히 듣고, 스포츠강사 지원과 다양한 활동 프로그램 마련 등 실질적인 지원 방안을 함께 고민하고 노력하겠다"고 밝혔다.


김 차관은 대전시교육청이 5일 대전 외삼중학교에서 '학교체육 활성화 방안 현장 의견수렴 간담회'를 마련한 자리에서 이같이 말했다.

이번 간담회는 1학생 1 스포츠 사업의 국회 예산 증액을 계기로, 학교체육 현장의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하기 위해 마련됐다.


간담회에는 김대현 문화체육관광부 제2차관을 비롯해 대전 외삼중학교 학생·교사, 대전시교육청, 대한체육회, 대전시체육회, 유성구체육회 관계자 등 10여 명이 참석했다. 참석자들은 학교스포츠클럽 수업 현장을 시찰하고, 학생들의 생생한 의견을 청취하는 시간을 가졌다.


대전 외삼중학교의 스포츠클럽 대표 학생들은 "사춘기 스트레스 해소와 체력 향상을 통해 학업 성적에도 긍정적인 영향을 받고 있다"며 체육활동의 효과를 직접 공유했다.

또한 "지역 체육시설을 보다 자유롭게 사용할 수 있도록 하고, 학교스포츠클럽 활동을 위한 대회 참가 시 교통비 지원 등 예산 확대가 필요하다"고 건의했다.


학생들은 기존 학교 스포츠클럽대회 외에도 다양한 종목과 형식의 대회가 확대 운영되기를 희망한다고 밝혔다.


이번 간담회를 통해 수렴된 현장 의견을 바탕으로 학교체육 정책사업의 추진 방향을 모색할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"코스피 7500까지 갈 것"…'AI 버블론' 깨는 파격 전망 나왔다 "코스피 7500까지 갈 것"…'AI 버블론' 깨는 파격 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기