김포시, 어린이집 8곳 교육부장관상 등 수상…'아이키우기 좋은 김포' 입증

경기도어린이집연합회 주최 '제6회 경기우수프로그램 공모전'서 성과

교육부장관상 3곳·도지사상 3곳·도의장상 1곳·도연합회장상 1곳 선정

교사역량강화…보육 프로그램 운영 역량 등 보육 품질 관리 노력 인정

경기 김포시의 어린이집 8곳이 경기우수프로그램 공모전에서 교육부장관상과 도지사상 등을 수상하면서 김포 보육의 우수성과 전문성을 입증했다.

김포시가 경기도어린이집연합회가 주최한 '2025년 제6회 경기우수프로그램 공모전'에서 관내 어린이집 8개소가 수상의 영예를 안았다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김포시(시장 김병수)는 경기도어린이집연합회가 주최한 '2025년 제6회 경기우수프로그램 공모전'에서 관내 어린이집 8개소가 수상의 영예를 안았다고 밝혔다. 이번 공모전은 미래세대를 위한 환경교육과 환경보호의 중요성을 알리기 위해 개최되었으며, 총 624건의 접수 건 중 109건이 최종 수상작으로 선정됐다.

김포시는 교육부장관상(최우수상)에 ▲전원어린이집 ▲자연키즈어린이집 ▲청송애비뉴어린이집, 도지사상(우수상)에 ▲김포시청직장어린이집 ▲자이하늘어린이집 ▲아이샘어린이집, 도의장상(장려상)에 ▲다예린어린이집, 도연합회장상(입선)에 ▲모아엘가올리브어린이집이 선정됐다. 이번 수상은 교사역량 강화, 보육 프로그램 운영 역량 등 지속적인 보육 품질 관리 노력이 인정받은 결과다.

시상식은 지난 10월 30일 용인시 실내체육관에서 2000명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.

김포시어린이집연합회 이남주 회장은 "이번 수상은 김포시 보육현장의 열정과 헌신, 그리고 행정의 든든한 지원이 함께 만들어 낸 성과다. 앞으로도 김포시 모든 영유아가 행복한 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 수상작 동영상은 경기도어린이집연합회 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



