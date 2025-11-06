김포시, 2026년 공공체육시설 개보수 지원 공모사업 선정

걸포다목적체육관 개보수 공사

풍무국민체육센터 개보수 공사

경기 김포시(시장 김병수)가 문화체육관광부에서 지원하는 '2026년 공공체육시설 개보수 지원 사업 공모'에 선정돼 2026년에 추진하는 2개 사업에 대해 총사업비 7억원 중 30%인 2억1000만원을 국비로 지원받을 수 있게 됐다.

이번 지원 사업은 국민체육진흥기금을 통해 노후 공공체육시설을 개선하고, 이용자의 안전한 체육활동 보장과 이용 편의 증진을 도모하기 위해 문화체육관광부에서 추진하는 사업이다.

김포시는 김포도시관리공사와 함께 관내 공공체육시설을 점검하고 시민들의 요구사항을 반영하여, 2006년 건립된 걸포다목적체육관과 2013년 건립된 풍무국민체육센터의 공조기 및 사물함 교체 사업을 추진할 계획이다. 두 사업에는 각각 1억 4000만원, 5억6000만원이 투입된다.

김포시 관계자는 "이번 국비 지원을 통해 예산을 절감하는 것은 물론, 노후된 공공체육시설을 정비하여 시설의 안전성을 높이고 쾌적한 체육환경을 조성함으로써 시민들의 건강 증진에 기여할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"고 말했다.





