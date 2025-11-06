3개월 만에 18조 벌었다…美주식 '베팅' 대성공한 국민연금, 뭐 샀길래?

엔비디아·애플 등 집중 투자해

美 주식 가치 11.2%↑

방산·항공주도 신규 편입

올해 3분기 미국 증시 강세장에서 국민연금공단이 대형 기술주에 대한 공격적인 투자 전략을 펼치며 상당한 규모의 평가이익을 거둔 것으로 나타났다. 특히 엔비디아, 애플, 알파벳 등 빅테크(대형 정보기술 기업) 종목의 주가 급등에 힘입어 3개월 만에 미국 주식 포트폴리오 평가액이 18조7000억원가량 증가했다.

6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 국민연금은 9월 말 기준 미국 552개 상장종목에 투자 중이다. 지난 6월 말(534개) 대비 3.4%(18개) 늘어난 수준이다. 보유주식 수도 8억805만주에서 8억5953만주로 6.4%가량 증가했다.

같은 기간 국민연금이 보유한 미국 주식의 액면가치는 1158억3000만달러(약 167조원)에서 1287억7000만달러(약 186조원)로 11.2%(129억4000만달러·약 18조7000억원) 증가했다.

평가액 증가를 이끈 핵심은 인공지능(AI) 대장주 엔비디아와 기타 대형 기술주였다. 국민연금의 엔비디아 주식 평가액은 지난 6월 말 기준 73억5210만달러에서 9월 말 92억4574만달러로 18억9363만달러(25.8%) 급증했다. 이 기간 국민연금은 엔비디아 보유주식 수를 4654만주에서 4955만주로 6.5% 늘렸다.

이어 애플 주식 평가액이 59억1177만 달러에서 75억6937만 달러로 16억5761만 달러(28.0%) 증가했고, 보유주식 수도 3.2%가량 많아졌다.

구글 모회사인 알파벳과 테슬라는 보유 주식 수 증가율이 각각 3.1%와 3.0%에 그쳤음에도 주가 급등 덕분에 평가액이 각각 42.3%와 44.2%씩 크게 뛰어올랐다.

이밖에 브로드컴과 마이크로소프트(MS), 인텔, 램리서치 등에서도 보유주식 수를 1.5~4.6% 늘렸으며, 평가액은 최소 8.9%에서 최대 52.1%까지 증가했다.

일부 종목에서는 주가 하락으로 인해 평가액이 감소했지만, 국민연금은 오히려 이를 저가 매수의 기회로 삼았다. 예를 들어 국민연금의 넷플릭스 보유주식 수는 3분기 동안 3.1% 증가했는데, 평가액은 주가 하락으로 오히려 12억452만달러에서 11억1184만달러로 7.7% 줄었다.

세일즈포스, 코스트코, 치폴레멕시칸그릴, 월트디즈니, 코카콜라, 스타벅스, 암호화폐 거래소 코인베이스 등 3분기 약세를 보인 다른 종목들에서도 국민연금은 1.3∼2.7%씩 보유주식 수를 늘렸다. 다만, 아메리칸익스프레스(-99.9%)와 도미노피자(-42.5%) 등 일부 종목에서는 평가액이 대폭 감소했다.

3분기 포트폴리오에 새롭게 편입하거나 다시 투자를 확대한 종목도 주목받고 있다. 델타항공, 유나이티드에어라인홀딩스 등 미국 주요 항공사와 전기차 제조업체 리비안, 카지노 기업 라스베이거스샌즈그룹 등이 국민연금 보유종목 명단에 다시 이름을 올렸다. 월스트리트저널 모회사인 뉴스코프와 폭스뉴스 모회사인 폭스코프 등 보수 성향 언론 매체 주식도 신규 보유했다. 또한 록히드마틴, RTX, L3해리스 등 미국 방위산업체에 대한 보유 주식수도 다시 늘렸다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



