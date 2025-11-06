본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

한국첨단소재, 산업부 주도 'K-양자산업 연합' 발대식 참여

장효원기자

입력2025.11.06 08:28

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국첨단소재, 산업부 주도 'K-양자산업 연합' 발대식 참여
AD
원본보기 아이콘

한국첨단소재 (대표 조헌정)는 서울 롯데호텔에서 개최된 산업통상자원부 주도의 'K-양자산업 연합 발대식'에 참석했다고 6일 밝혔다.


이번 연합은 국내 양자산업 생태계 조성과 양자기술 산업 적용·확산을 위한 민간 주도 협력체계 구축을 목표로 하며, 양자 공급기업·수요기업·대학·연구기관 등이 폭넓게 참여했다.

산업부는 그간 '양자기술 산업화 포럼'을 중심으로 정책 방향을 논의해 왔으며, 이번 발대식을 통해 민간 중심의 협력 네트워크인 K-양자산업 연합을 공식 출범시켰다.


K-양자산업 연합은 ▲양자 밸류체인 구축 ▲산업별 양자 Use-Case 발굴 ▲국내 기술의 글로벌 진출 및 표준화 지원 등을 공동 추진할 예정이다.


한국첨단소재는 양자산업 분야에서 광 간섭계(마이켈슨, 마흐젠더) 등 정밀 광학기반 장비를 자체 개발·생산하고 있으며, 이 제품들은 스위스의 아이디 퀀티크(ID Quantique)를 비롯한 해외 기업 및 국내 연구기관에 공급되고 있다. 또한 한국전자통신연구원(ETRI) 등과의 기술협약을 통해 양자측정 및 광기반 응용기술 연구개발을 지속해왔다.

조헌정 한국첨단소재 대표는 "양자 정밀계측 분야에서 축적된 기술력을 기반으로, 양자통신·양자센서 등 응용산업으로의 확장을 준비하고 있다"며 "정부의 양자기술 산업화 정책과 함께 민간 중심의 생태계 조성에 적극 기여하겠다"고 밝혔다.


한국첨단소재는 이번 K-양자산업 연합 출범을 통해 양자 소부장 분야에서의 기술자립과 산학연 협력을 확대하고, 국내 양자기술 산업의 경쟁력 강화에 지속적으로 나설 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 막히자 서울 거래 '뚝' [부동산AtoZ] '똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

조각투자 거래소 인가전 3파전…STO 시장 개막 초읽기

새로운 이슈 보기