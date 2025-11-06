본문 바로가기
삼성바이오에피스, '여가친화경영 기업' 인증 획득

최태원기자

입력2025.11.06 08:18

일과 삶 균형 위한 근무환경·복지제도 운영 노력 인정

삼성바이오에피스가 문화체육관광부가 심사하는 '2025 여가친화경영 기업'으로 선정돼 인증서를 획득했다고 6일 밝혔다.

삼성바이오에피스 여가친화경영 기업 인증서. 삼성바이오에피스

삼성바이오에피스 여가친화경영 기업 인증서. 삼성바이오에피스

'여가친화경영 기업' 인증은 근로자가 일과 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 제도적 지원과 복지환경을 모범적으로 운영하는 기업에 인증을 수여하는 제도다.


삼성바이오에피스는 자율 출퇴근제, 연차사용 촉진 등 제도적 기반과 더불어 사내 동호회 및 교육·문화 프로그램 지원, 국내 휴양시설 지원 등 다양한 복지 프로그램을 통한 여가활동 지원 노력을 인정받아 이번 인증을 획득했다.

강대성 삼성바이오에피스 피플팀장은 "임직원이 업무를 통한 성장과 여가활동을 통한 삶의 질 향상을 함께 추구할 수 있도록 근무환경을 지속적으로 개선하고 있으며, 앞으로도 자율과 책임의 문화를 기반으로 더욱 일하기 좋은 기업문화를 만들어 가겠다"고 했다.


한편 삼성바이오에피스는 올해 고용노동부로부터 '남녀고용평등 우수기업' 및 '노사문화 우수기업'으로 선정되는 등 다수의 대외 수상 및

인증을 통해 건전한 기업문화 구축을 위해 지속 노력하고 있다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
