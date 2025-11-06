본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

마을 지킴이 나무 돌보는 '당산나무 할아버지' 예순두 명으로

이종길기자

입력2025.11.06 09:00

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6∼7일 대전서 전국대회…여섯 명 새로 위촉

당산나무 할아버지 활동 모습

당산나무 할아버지 활동 모습

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 6일부터 이틀간 대전 천연기념물센터 등에서 '자연유산 당산나무 할아버지 전국대회'를 연다. 당산나무는 신이 깃들어 있다고 여겨지는 신격화된 나무다.


'당산나무 할아버지'는 마을주민에게 자연유산 관리 명예 자격을 주는 제도다. 2022년 시작해 현재 쉰여섯 명이 활동 중이며, 이번에 여섯 명을 추가 위촉해 예순두 명으로 늘어난다.

이들은 천연기념물로 지정된 마을 나무를 상시점검하고 산불 등 재난으로부터 보호한다. 민속행사 등 전통문화 계승에도 앞장선다.


6일에는 신규 위촉식과 우수유공자 표창을 진행한다. 센터 관람 뒤 '대전 괴곡동 느티나무'를 답사한다. 7일에는 금산의 '보석사 은행나무'와 '요광리 은행나무'를 둘러본다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기