'한국 훼손 시신 많다' 허위 주장 유튜버…경찰 수사 착수

임춘한기자

입력2025.11.05 19:06

최근 일본 온라인상에서 "한국에서 훼손된 시신이 많이 발견된다"는 허위 정보를 퍼뜨리는 유튜버에 대해 경찰이 수사에 착수했다.


'한국 훼손 시신 많다' 허위 주장 유튜버…경찰 수사 착수
경찰청은 5일 언론 공지를 통해 "일본에서 활동하며 '한국에서 하반신만 있는 시체가 37건 발견됐고, 비공개 수사 중인 사건만 150건'이라고 주장하는 유튜버 A씨를 수사하고 있다"고 밝혔다.

경찰은 A씨에 대해 전기통신기본법 위반 혐의를 적용할 방침이다. 타인에게 손해를 가할 목적으로 전기통신설비에 의하여 공연히 허위의 통신을 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.


경찰 관계자는 "앞으로도 허위 조작 정보로 인한 사회 혼란을 방지하겠다"며 "국민의 알 권리를 보호하기 위해 신속하고 단호하게 대응할 예정"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
