충남도, 내년 예산 12조 4628억 편성…"민선8기 성과 도민 체감에 집중"



농어업 구조 개혁·탄소중립·신성장동력 투자 강화…김태흠 지사 "충남의 미래 기반 다질 것"



충남도가 2026년도 세입·세출 예산안 12조 4628억 원을 편성해 도의회에 제출했다.

올해 본예산보다 6957억 원(5.9%) 증가한 규모로, 민선8기 핵심 과제 완성과 미래 성장 기반 마련에 중점을 두었다.

도는 5일 "내년도 예산안은 경기 둔화 전망 속에서도 성과 창출을 가속화하고, 지역 균형 발전과 도민 삶의 질 향상에 집중 투자한다"고 밝혔다.

회계별로는 일반회계 10조 6038억 원(9.2% 증가), 특별회계 1조 1193억 원(1.8% 감소), 기금운용계획 7397억 원(18.9% 감소)이다.

분야별 주요 투자 내용을 보면 ▲충남형 팜맵 구축(20억 원) ▲스마트 축산발전기금(50억 원) ▲서천갯벌 방문자센터(94억 원) ▲스마트 양식단지(77억 원) 등 농어업 구조 개혁 예산을 대폭 반영했다.

또 ▲충남경제자유구역 추진(12억 원) ▲스마트도시 조성(88억 원) ▲충남국제전시컨벤션센터 건립(869억 원) 등 신성장 동력 확보에 나선다.

탄소중립 분야에서는 ▲수소도시 조성(187억 원) ▲수소차 보급(296억 원) ▲그린바이오 벤처캠퍼스(65억 원) 등을 추진하며, 균형 발전을 위해 ▲지방도 정비(1025억 원) ▲내포역 신설(130억 원) ▲충남형 도시리브투게더(352억 원) 등을 포함했다.

김태흠 지사는 시정연설에서 "이번 예산은 민선8기 성과를 도민의 삶 속에 안착시키고 미래 발전의 기반을 다지는 예산"이라며 "정책 환경 변화에 흔들리지 않고 충남의 미래를 준비하겠다"고 밝혔다.

도 예산안은 도의회 상임위 및 예결위 심사를 거쳐 다음달 15일 본회의에서 최종 확정된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



