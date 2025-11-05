본문 바로가기
충남도, 내년 예산 12조 4628억 편성…"민선8기 성과 도민 체감에 집중"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.05 17:02

농어업 구조 개혁·탄소중립·신성장동력 투자 강화…김태흠 지사 "충남의 미래 기반 다질 것"

충남도청 전경



충남도가 2026년도 세입·세출 예산안 12조 4628억 원을 편성해 도의회에 제출했다.


올해 본예산보다 6957억 원(5.9%) 증가한 규모로, 민선8기 핵심 과제 완성과 미래 성장 기반 마련에 중점을 두었다.

도는 5일 "내년도 예산안은 경기 둔화 전망 속에서도 성과 창출을 가속화하고, 지역 균형 발전과 도민 삶의 질 향상에 집중 투자한다"고 밝혔다.


회계별로는 일반회계 10조 6038억 원(9.2% 증가), 특별회계 1조 1193억 원(1.8% 감소), 기금운용계획 7397억 원(18.9% 감소)이다.


분야별 주요 투자 내용을 보면 ▲충남형 팜맵 구축(20억 원) ▲스마트 축산발전기금(50억 원) ▲서천갯벌 방문자센터(94억 원) ▲스마트 양식단지(77억 원) 등 농어업 구조 개혁 예산을 대폭 반영했다.

또 ▲충남경제자유구역 추진(12억 원) ▲스마트도시 조성(88억 원) ▲충남국제전시컨벤션센터 건립(869억 원) 등 신성장 동력 확보에 나선다.


탄소중립 분야에서는 ▲수소도시 조성(187억 원) ▲수소차 보급(296억 원) ▲그린바이오 벤처캠퍼스(65억 원) 등을 추진하며, 균형 발전을 위해 ▲지방도 정비(1025억 원) ▲내포역 신설(130억 원) ▲충남형 도시리브투게더(352억 원) 등을 포함했다.


김태흠 지사는 시정연설에서 "이번 예산은 민선8기 성과를 도민의 삶 속에 안착시키고 미래 발전의 기반을 다지는 예산"이라며 "정책 환경 변화에 흔들리지 않고 충남의 미래를 준비하겠다"고 밝혔다.


도 예산안은 도의회 상임위 및 예결위 심사를 거쳐 다음달 15일 본회의에서 최종 확정된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
