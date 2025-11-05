본문 바로가기
KT, 해킹 사태 책임론 속 이사회 의장 교체

박유진기자

입력2025.11.05 16:43

김성철 고려대 교수, 전날 이사회서 사의 표명
후임에 김용헌 전 헌재 사무처장…차기 대표 인선 주도

KT가 최근 해킹과 소액결제 피해 사태의 책임을 이사회 차원에서도 반영하며 의장 교체에 나섰다.


5일 통신업계에 따르면 전날 개최된 KT 이사회에서 김성철 고려대 미디어학부 교수가 이사회 의장직에서 물러났다. 김 의장은 해킹 사태에 대한 책임 있는 자세를 언급하며 사의를 표명한 것으로 전해졌다.

새 의장으로는 김용헌 사외이사(전 헌법재판소 사무처장)이 선임된다. 김 이사는 향후 공식 절차를 거쳐 의장으로 취임하며, 동시에 차기 CEO를 선정할 이사후보추천위원회(이사추위) 위원장도 겸임한다.


KT 이사추위는 정관에 따라 사외이사 8명 전원으로 구성된다. 이들은 외부 전문기관 추천, 공개 모집, 일정 지분 이상의 주주 추천, 사내 후보 추천 등을 통해 대표 후보군을 마련할 예정이다.


한편 김영섭 대표는 이번 이사회에서 연임 의사가 없음을 공식화했다. 대표이사 공개 모집은 16일까지 진행되며, 서류 및 면접 평가를 거쳐 연내 최종 후보 1인을 확정할 계획이다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
