김병수 시장 "미래 세대 핵심 인프라 조성…열린 공간으로 만들 것"

이종구기자

입력2025.11.05 16:35

김포시, 신도시 내 청소년수련관 건립 본격화
시, 내년 착공 목표…현재 행정절차 중
특교세 5억원 등 사업기반 예산 반영

경기 김포시(시장 김병수)가 복합청소년시설인 신도시 내 청소년수련관 건립사업을 본격 추진한다. 시는 청소년수련관 건립을 위한 토지매입과 설계용역을 완료했으며 현재 착공을 위한 행정절차를 진행 중이다.

김포시청 전경. 김포시 제공

원본보기 아이콘

시는 청소년 인구가 증가함에 따라, 신도시 내 청소년수련관 건립이 필요하다고 지속적으로 강조해 왔다. 사업 추진을 위한 예산 확보가 최우선인만큼, 올해 안에 특별교부세 5억원을 포함한 시비를 확보해 사업 착공을 위한 기반 예산으로 반영하겠다는 계획이다. 이외에도 국도비 보조금 및 공모사업 신청 등을 통해 신도시 내 청소년수련관 건립사업 예산확보를 위해 총력을 기울일 각오다.


김병수 시장은 청소년이 꿈을 키우고 성장할 수 있는 기반인 만큼, 우선순위에 두고 지방채를 발행해서라도 반드시 내년에 착공하겠다는 의지다.

청소년수련관은 총사업비 747억원을 투입하는 대규모 투자사업으로, 청소년들의 건전한 여가활동과 자기개발, 건강증진을 위한 복합청소년시설이다. 부지면적 1만4992.9㎡, 연면적 9181.63㎡, 지하1층 지상 4층의 2개동 규모로 장기동 1888-9번지에 건립 예정으로, 수련관동에는 청소년 전용 공연장과 코딩·미디어·요리 등을 위한 특수목적 강의실, 청소년 동아리 활동실이 배치되고, 체육관동에는 수영장 및 다목적체육관이 각각 배치할 계획이다.


김병수 김포시장은 "미래 주인공인 청소년의 꿈을 열 수 있는 공간 조성은 꼭 필요한 핵심 공공복지사업이다. 김포 아이들이 꿈을 키우고 건강하게 자랄 수 있는 핵심인프라 조성을 반드시 이뤄낼 것"이라며 "안전하고 쾌적한 시설로 조성해 청소년과 시민 모두가 함께 이용할 수 있는 열린 공간으로 만들어 갈 것"이라고 말했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
