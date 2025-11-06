본문 바로가기
일반

경찰대학, 국제학술토론세미나 개최…"범죄와 치안의 미래"

임춘한기자

입력2025.11.06 10:00

경찰대학은 6일 제15회 국제학술세미나를 개최했다고 밝혔다.


이번 세미나에는 일본·호주 등 해외 학자와 국내 전문가들이 참여해 환경설계에 의한 범죄예방(CPTED), 비도시지역 경찰활동, 성(젠더)폭력 대응 등 사회문제와 치안정책을 아우르는 다양한 주제를 논의했다.

제1분과에서는 ▲사이버범죄 대응에 환경설계에 의한 CPTED를 적용하는 방안 ▲지방 및 외곽 지역에서의 경찰활동 ▲다중피해사기에 대한 국가별 대응 비교와 국제적 통합대응방안 발표가 이뤄졌다.


제2분과에서는 ▲기술 매개 성폭력과 경찰대응의 과제 ▲성적 촬영물 처벌법과 운용에 대한 분석 ▲허위영상물 편집·반포와 온라인상 가해자 연대 등이 다뤄졌다.


김성희 경찰대학장은 "앞으로도 국제 학술 교류와 협력을 통해 국민 안전을 위한 과학적·정책적 해법을 제시해 나가겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
