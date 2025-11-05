고흥군, 공직자들 보금자리 선물 '천사랑의 집' 기증

민관 협력·지역사회 나눔 결실



전남 고흥군(군수 공영민)은 5일 동강면 중촌마을에서 '제32호 천사랑의 집' 기증식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 공영민 군수를 비롯해 전국재해구호협회 신훈 사무총장, 고흥군의회 의장과 군의원, 기관단체장, 지역주민 등 50여 명이 참석해 뜻깊은 자리를 함께했다.

고흥군은 5일 동강 중촌마을에서 '제32호 천사랑의 집' 기증식을 열고 17평 규모의 목조주택을 대상 가구에 기증했다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 '제32호 천사랑 집'은 전국재해구호협회 '세이프티 하우스' 주거 지원사업과 연계해 추진됐으며, 17평 규모의 목조주택을 신축해 대상 가구에 기증했다.

이번 사업은 공직자들의 자발적인 성금을 비롯해 러브하우스팀(나진건설)의 건축 공사, 혜인건축사사무소의 건축설계, 한국국토정보공사 고흥지사의 지적측량 등 다양한 재능기부와 동강면 사회단체와 주민들의 생활용품 기증이 더해져, 민관 협력으로 따뜻한 보금자리를 마련했다.

공영민 고흥군수는 축사에서 "공직자들과 자원봉사자들이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 어려운 이웃에게 안락한 주거 공간을 마련해드릴 수 있어 매우 기쁘고, 감사하다"며 "천사랑의 집을 통해 마을 전체가 하나 되고, 군민 모두가 하나가 됨을 느끼며, 새집을 기증받으신 가족이 새로운 보금자리에서 삶의 희망과 용기를 얻어 행복하게 지내시길 바란다"고 말했다.

한편, 고흥군의 '천사랑의 집짓기' 사업은 관내 주거환경이 열악한 저소득 가정을 지원하기 위해 2003년부터 추진해 오고 있으며, 군 산하 700여 명의 공직자가 솔선해 모은 성금 9억 2,000만 원으로 지금까지 총 32채의 사랑의 집을 기증했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



