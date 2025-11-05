현암사 대형법전 결국 제작 중단…수험생용 소형법전은 유지

한국 최초의 대형 법령집 '법전'의 제작이 결국 중단된다. 1959년 처음 발간된 이후 66년 만에 그 명맥이 끊어지게 됐다. 출판사 현암사는 디지털 시대 도래와 수요 급감에 따라 '소법전'과 '세법'도 2026년부터 제작하지 않기로 결정했다. 다만 수험용 법전은 계속해서 제작한다.

현암사가 그간 펴낸 법전은 모두 8종이다. 대형 법전인 '법전'을 비롯해 중요 법령을 목적에 따라 편집·수록한 '소법전', '세법', '시험용법전', '변호사시험법전', '변리사 시험용법전', '노동법', '법률용어사전'.

수요 감소에 제작 어려워

현암사 측은 대형 법전 등 3종을 제작하지 않기로 결정한 배경으로 수요 감소를 들었다. 특히 대형 법전은 법원, 검찰청 등 주요 공공기관의 수요에 의존해 왔으나 2025년 법원에 관련 예산이 배정되지 않으면서 500부가 재고로 남았다. 대형 법전 제작 수량은 2005년 8300부에서 2025년 1800부까지 감소했다. 앞으로도 공공기관에 법전 구매를 위한 예산이 배정될 가능성은 낮다.

제작의 어려움도 중단 결정에 영향을 줬다. 6000쪽에 달하는 '법전'은 1년 단위 프로젝트로 투입되는 비용과 노동력이 막대하다. 법령마다 다른 시행일을 조문에 반영하는 편집 작업이 복잡해 제작 과정이 까다로웠다. 제작에 필요한 얇은 특수용지, 박엽지를 중국에서 수입해야 하는 점도 어려움을 가중했다. 박엽지를 공수하고, 인쇄 및 제본하는 데에만 각각 1개월 여가 소요됐다. 수요가 어느 정도 확보돼야 생산 물량도 결정할 수 있고 그에 따라 중국 거래처에도 최소 수개월 전 납품 요청을 할 수 있는데, 수요 감소로 이 모든 과정이 어려워졌다.

수험용 법전은 재고 쌓이지 않아

대형 법전의 수요 감소와는 대조적으로 시험용 법전의 수요는 아직 견고하다. 법학적성시험(LEET) 응시 인원이 2025학년도 1만7519명, 2026학년도 1만7230명을 기록하는 등 법조인 양성 수험 시장이 유지되면서, 현암사의 '시험용법전', '변호사시험법전' 등은 재고가 쌓이지 않고 제작 물량이 소화되고 있다.

조미현 현암사 대표는 "세월의 흐름에 따라 대형 법전 등 일부 법전 제작은 중단한다"며 "하지만 현암사는 그 외 전문 법전 제작을 통해 법전 명가로서의 일을 계속 이어갈 것"이라고 밝혔다.

서하연 법률신문 기자

