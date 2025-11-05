함평군, 관광·업무 결합 '블루 워케이션' 인기

전남 함평군 돌머리 해수욕장 일대 전경. AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 관광과 업무를 결합한 '블루 워케이션(Blue Workation)'이 새로운 지역관광 모델로 주목받고 있다.

5일 함평군에 따르면 '블루 워케이션'은 직장인과 프리랜서 등을 대상으로, 전남의 대표 해양 치유 관광지인 돌머리해수욕장 일대에서 일과 쉼이 공존하는 체류형 프로그램이다. 스트레스 완화와 업무 효율 향상 등 근로자의 건강 증진은 물론 지역경제 활성화와 체류형 관광 확대를 통한 상생 효과를 동시에 실현하고 있다는 점에서 주목받고 있다.

참가자는 소정의 참가비만 부담하면 숙박 공간과 업무공간을 지원받을 수 있다. 이와 함께 돌머리 해수찜, 갯벌 체험 등 1인당 20만~60만 원 상당의 다양한 해양 치유 프로그램도 무료로 체험할 수 있어 직장인들에게 많은 인기를 얻고 있다.

오는 9일까지 열리는 '2025 대한민국 국향대전'과 11월 28일 개막 예정인 '함평 겨울빛축제' 등 사계절 축제 콘텐츠와 연계해 지역 농특산물 홍보관, 국화 전시, 야간경관 등 다양한 프로그램을 함께 즐길 수 있어, 참가자들이 업무의 피로를 해소하고 지역의 대표 문화와 정서를 체험하는 기회가 되고 있다.

함평군 블루워케이션과 관련된 자세한 사항은 함평군 관광정책실 또는 블루 워케이션 사무국으로 문의하면 된다.

이상익 함평군수는 "블루 워케이션을 통해 직장인들에게 우리 함평의 매력을 널리 알릴 수 있게 돼 진심으로 기쁘다"며 "앞으로도 여행객들에게 우리 함평군의 매력을 알릴 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.





