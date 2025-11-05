가평군, '내년 스포츠 강좌 이용권' 접수…매월 최대 11만원 1년 지원

가평군, ‘2026년 스포츠 강좌 이용권’ 접수

저소득층 유·청소년-등록장애인 대상

경기 가평군은 어려운 여건으로 체육활동 참여가 힘든 군민을 위해 '2026년 스포츠 강좌 이용권 지원사업'을 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 국민체육진흥공단과 함께 추진하고 있으며 △만 5세부터 18세 이하 저소득층 유·청소년에게는 매월 10만5000원 △만 5세 이상 69세 이하 등록장애인에게는 매월 11만원을 1년간 지원한다.

신청 기간은 오는 10일부터 28일까지이며, 포털사이트에서 '스포츠 강좌 이용권'으로 검색해 대한체육진흥공단 홈페이지를 통해 인터넷으로 신청하면 된다. 인터넷 신청이 어려운 경우 가평군청 문화체육과에 방문해 신청 접수할 수도 있다.

문화체육과 관계자는 "스포츠 강좌 이용권 지원사업은 경제적으로 어려운 여건에 있는 대상자들의 생활체육 참여 기회를 확대하는 중요한 복지정책"이라며 "특히 매년 유·청소년 부문은 신청 수요가 다소 부족한 편이므로, 대상 가정의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





