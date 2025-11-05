본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

가평군, '내년 스포츠 강좌 이용권' 접수…매월 최대 11만원 1년 지원

이종구기자

입력2025.11.05 11:15

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가평군, ‘2026년 스포츠 강좌 이용권’ 접수
저소득층 유·청소년-등록장애인 대상

경기 가평군은 어려운 여건으로 체육활동 참여가 힘든 군민을 위해 '2026년 스포츠 강좌 이용권 지원사업'을 추진한다고 5일 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공

가평군청 전경. 가평군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 국민체육진흥공단과 함께 추진하고 있으며 △만 5세부터 18세 이하 저소득층 유·청소년에게는 매월 10만5000원 △만 5세 이상 69세 이하 등록장애인에게는 매월 11만원을 1년간 지원한다.


신청 기간은 오는 10일부터 28일까지이며, 포털사이트에서 '스포츠 강좌 이용권'으로 검색해 대한체육진흥공단 홈페이지를 통해 인터넷으로 신청하면 된다. 인터넷 신청이 어려운 경우 가평군청 문화체육과에 방문해 신청 접수할 수도 있다.

문화체육과 관계자는 "스포츠 강좌 이용권 지원사업은 경제적으로 어려운 여건에 있는 대상자들의 생활체육 참여 기회를 확대하는 중요한 복지정책"이라며 "특히 매년 유·청소년 부문은 신청 수요가 다소 부족한 편이므로, 대상 가정의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여기 성지래" 애주가 '우르르' 몰려…식자재마트서 무슨 일[Why&Next] "여기 성지래" 애주가 '우르르' 몰려…식자재마트... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기