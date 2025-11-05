본문 바로가기
광복 80주년, 경복궁 복원 35년 돌아본다

이이슬기자

입력2025.11.05 11:04

'광복 80주년 경복궁, 상처를 넘어 회복으로' 포스터. 궁능유적본부 제공

'광복 80주년 경복궁, 상처를 넘어 회복으로' 포스터. 궁능유적본부 제공

국가유산청 궁능유적본부는 광복 80주년을 맞아 오는 7일 서울 종로구 국립고궁박물관 본관 강당에서 '광복 80주년 경복궁, 상처를 넘어 회복으로' 학술토론회를 개최한다고 5일 밝혔다.


경복궁은 조선왕조의 법궁으로 500년 역사의 상징이지만, 일제강점기 조선총독부 청사 건립과 박람회 개최 등으로 주요 전각이 철거되고 궁궐 영역이 축소되는 등 심각한 훼손을 겪었다. 이후 1990년부터 복원사업이 본격화되면서 근정전과 광화문 등 주요 전각이 제 모습을 되찾았다.

이번 학술토론회는 경복궁 복원 35년의 과정을 학문적으로 재조명하고, 현재 추진 중인 '제2차 경복궁 복원 기본계획(2011~2045)'의 방향과 과제를 논의하기 위해 마련됐다.


국가유산청 궁능유적본부는 "경복궁 복원은 단순히 옛 건물을 다시 세우는 일이 아니라, 일제강점기로 훼손된 역사를 회복하고 민족의 정체성을 되찾는 과정"이라며 "이번 토론회를 통해 경복궁 복원의 역사적 의미를 국민과 함께 나누길 바란다"고 밝혔다.


이번 토론회는 당일 현장 등록을 통해 무료로 참석할 수 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
