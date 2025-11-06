코스피 4000선 돌파에 증권사 3분기 실적 ‘호조’… IB·위탁매매 수익 개선

국내 증권사들이 3분기 실적 발표에서 대부분 호실적을 기록하며 업황 회복세를 입증했다. 코스피 4000선 돌파로 거래대금이 급증하고, 기업공개(IPO)와 유상증자 등 투자은행(IB) 부문이 활기를 띠면서 주요 증권사 영업이익이 일제히 개선됐다.

금융감독원 전자공시에 따르면, 3분기 실적을 발표한 증권사 합산 영업이익은 전 분기 대비 5.7% 증가한 1조2513억원으로 집계됐다. 특히 규모 측면에서는 일부 증권사가 분기 최대 실적을 기록했으며, IB와 위탁매매(브로커리지) 부문 수익 확대가 실적 반등을 견인했다.

한편, 아직 실적을 발표하지 않은 증권사들의 추정치를 포함하면 3분기 전체 영업이익은 이미 2조500억원 수준으로, 국내 증권사들의 연간 '1조 클럽' 달성이 현실화될 전망이다. 전문가들은 증시 거래대금 증가와 금융시장 관심 확대가 맞물리며, 증권업 전반의 구조적 개선과 수익성 강화가 지속될 것이라고 평가했다.

