케어클, ‘2025 경기도 의료바이오 중동 통상촉진단’ 선정… K-뷰티 바이어 미팅 마쳐

프리미엄 홈클리닉 브랜드 careCL(케어클)이 '2025 경기도 의료바이오 중동 통상촉진단'에 선정되어 10월 19일부터 25일까지 아랍에미리트 두바이와 튀르키예 이스탄불에서 열린 바이어 초청 상담회에 참가했다.

이번 행사는 경기도와 경기FTA통상진흥센터가 주최·주관한 프로그램으로, 의료바이오 및 뷰티테크 기업의 중동 시장 진출과 수출 확대를 지원하기 위해 추진됐다.

케어클은 통상촉진단에 참가한 의료바이오 기업 중에서도 K-뷰티와 바이오 융합 뷰티디바이스 브랜드를 대표해 현지 바이어들과 1:1 맞춤형 상담을 진행했다. 상담회는 10월 21일 UAE 두바이 아시아나 그랜드 호텔, 10월 23일 튀르키예 이스탄불 바르셀로 호텔에서 각각 열렸다

케어클은 이번 상담회에서 스탬핑 고주파(Stamping RF) 기술을 기반으로 한 프리미엄 뷰티디바이스 'TECH FIT(테크핏)'과 함께 사용하는 '그리드 마스크팩', '콜라겐젤', '토닝세럼' 등을 선보였다. 특히 병원 고주파 시술의 원리를 가정용으로 구현한 정밀 디바이스 기술과, 다중 펩타이드 복합 성분을 함유한 마스크팩의 뷰티바이오 융합 기술력이 현지 바이어들의 높은 관심을 받았다.

최형규 케어클 대표는 "케어클은 처음부터 글로벌 시장을 염두에 두고 출발한 브랜드"라며, "이번 중동 통상촉진단을 통해 두바이와 터키 시장에서 K-뷰티디바이스와 의료바이오 융합기술의 경쟁력을 직접 확인했다. 앞으로도 지속적인 수출 확대와 현지 파트너십을 통해 글로벌 네트워크를 넓혀갈 것"이라고 밝혔다.

한편 케어클은 이번 방문을 계기로 중동 주요 바이어와의 수출 협의 및 현지 유통 파트너십 구축을 구체화하고 있으며, 향후 사우디아라비아 등 GCC 지역 진출도 추진 중이다.

또한 국내외 전시회 및 통상촉진단 프로그램을 통해 글로벌 네트워크를 확장하며, 'AGELESS BEAUTY'라는 슬로건 아래 프리미엄 뷰티디바이스 브랜드로의 입지를 강화하고 있다.





