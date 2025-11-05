카카오게임즈, 3분기 영업손실 54억원 '적자 전환'

매출 전년比 22% ↓…모바일 부문 부진

"비핵심 사업 개편·내년 신작 9종 공개"

카카오게임즈가 모바일 게임 부진 등의 여파로 3분기 적자 전환했다.

카카오게임즈는 연결 기준 3분기 영업손실이 54억원으로, 전년 동기(영업이익 77억원) 대비 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 매출은 1275억원으로 같은 기간 21.7% 감소했다.

매출 구성별로 모바일 게임 매출이 848억원으로 전년 동기보다 34.1% 감소했다. PC 게임 매출은 427억원으로 24.7% 증가했는데, 퍼블리싱 서비스 중인 '배틀그라운드'의 컬래버레이션과 '오딘: 발할라 라이징'의 4주년 기념 업데이트 성과가 반영된 것으로 분석했다.

3분기 영업비용은 1329억원으로 1년 전과 비교해 14.3% 줄었다. 지급수수료(662억원)와 인건비(367억원) 각각 19.6%, 5.5% 감소했다.

카카오게임즈는 핵심 사업인 '게임' 중심 사업 강화와 재무 건전성 확보를 위해 최근 비핵심 사업을 구조적으로 개편했다고 강조했다. 이를 기반으로 다채로운 게임 콘텐츠 개발에 주력하고, 플랫폼·장르·지역 전 영역에서 보다 확장된 라인업을 순차적으로 선보인다는 계획이다.

내년에 총 9종의 자회사 개발 및 퍼블리싱 신작도 선보인다. 세부적으로 아이돌 지식재산권(IP)을 활용한 캐주얼 게임 'SM 게임 스테이션'(가칭)을 비롯해 대형 다중접속역할수행게임(MMORPG) '프로젝트 Q'와 '프로젝트 OQ', 서브컬처 역할수행게임(RPG) '프로젝트 C' 등이 출시를 앞두고 있다. 또 중세 좀비 세계관의 '갓 세이브 버밍엄', 오픈월드 PC·콘솔 대작 '아키에이지 크로니클과 '크로노 오디세이' 등 차별화된 콘텐츠 제작에 역량을 집중하고 있다고 카카오게임즈는 설명했다.

한상우 카카오게임즈 대표는 "글로벌 경쟁력 강화에 주력할 수 있는 성장 모멘텀을 확보할 토대를 마련해 가고 있다"며 "그동안의 체질 개선을 바탕으로 핵심 사업이 탄력을 받을 수 있게 최선을 다하겠다"고 말했다





