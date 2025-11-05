하나은행, 1.5조원 규모 특판 대출 '관세극복도 하나로' 출시

수출기업 및 수출입 준비기업 경영 안정화 지원

하나은행은 미국 상호관세 시행으로 직·간접 피해가 우려되는 수출입기업의 경영 안정화를 위해 특판 대출 '관세 극복도 하나로'를 출시하고, 중소·중견기업을 위한 신속한 유동성 지원에 나선다고 5일 밝혔다.

'하나 모두 성장 프로젝트'의 일환으로 선보인 '관세 극복도 하나로'는 하나은행이 지난 2023년 10월 수출입기업과의 상생을 위해 출시한 '수출입 하나론'을 확대 개편한 상품이다. '수출입 하나론'의 특판 한도에 5000억원을 추가해 총 1조5000억원 규모로 자금을 지원한다.

하나금융그룹은 지난 10월 대내외 경제 불확실성 증대로 인한 구조적 저성장 위기 극복과 국가의 새로운 미래성장 동력을 확보하기 위해 전 관계사가 참여하는 '경제성장전략 TF'를 구축하고 ▲관세 피해기업 지원 ▲생산적 금융 ▲포용금융 ▲금융소비자보호 ▲디지털금융 주도 ▲전 국민 자산관리 지원 등에 2030년까지 100조원을 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 실시키로 한 바 있다.

'관세 극복도 하나로'는 수출입실적을 보유하고 있는 기업은 물론 실적이 없더라도 무역업 고유번호를 보유한 기업이라면 신청 가능하며, 일반대출(운전·시설) 외에도 무역어음 대출과 보증서 담보대출까지 지원 대상을 확대했다.

또한, ▲대미 수출기업 ▲수출국가 다변화 추진기업 등 추가 조건을 충족하는 경우 추가 금리감면 혜택을 제공해 관세 피해로 어려움을 겪는 수출입기업에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

이 밖에도 하나은행은 현장 중심의 신속한 피해지원을 위해 전국 영업점에 '관세 대응 및 금융지원 상담창구'를 마련하고 ▲수출금융 ▲기업 여신 ▲외환 수수료 ▲경영컨설팅 등 전방위적인 상담과 지원을 실시하고 있다. 또 본부부서 전문가가 직접 기업을 찾아가 상담을 지원하는 '현장 컨설팅'도 동시에 운영하며 수출입기업들의 어려움 해결에 적극 나서고 있다.

하나은행 외환 사업본부 관계자는 "미국 상호관세 시행으로 어려움을 겪고 있는 수출입 기업들에게 유동성을 적시에 지원하고, 금융비용 절감에도 도움을 드리고자 이번 상품을 마련했다"며 "하나은행은 수출입기업들의 경쟁력 강화를 위한 든든한 금융파트너로 항상 함께하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



