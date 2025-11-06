본문 바로가기
[2025 여성포럼]네이버, 여성 관리자 목표 제시…뿌리내린 가족친화제도

이관주기자

입력2025.11.06 11:40

제10회 아시아양성평등지수대상
서울특별시 시장상

네이버는 여성 인재 육성 노력과 우수한 가족친화 제도를 인정받아 '제10회 아시아양성평등지수대상'에서 서울특별시 시장상을 받았다.


6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 아시아양성평등지수대상 시상식'에서 네이버가 오세훈 서울시장으로부터 서울특별시 시장상을 수상하고 있다. 강진형 기자

6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 아시아양성평등지수대상 시상식'에서 네이버가 오세훈 서울시장으로부터 서울특별시 시장상을 수상하고 있다. 강진형 기자

네이버는 2022년 사내 여성 리더십 비중 상승과 다양성 및 여성 리더십 리딩 기업으로 자리매김하고자 국내 평균 여성 관리자 비중 대비 10% 이상 상회하겠다는 목표를 세웠다.

실제 2023년 네이버의 여성 직책 리더 비율은 33%로 고용노동통계 여성관리자 비율(22.11%)보다 10%포인트 이상 높았다. 2024년에도 32%로 집계됐다.


지난해 기준 여성 직책 리더의 57%는 자녀 양육을 병행 중이고, 출산휴가 사용자 중 자발적 퇴직자를 제외한 사용자 100%가 출산휴가 후 업무에 복귀했다. 다양한 가족친화 제도가 사내에 뿌리내린 덕분이다.


임신 전에는 난임 지원제도를 활용할 수 있다. 최대 200만원의 시술비와 6개월 휴직을 지원한다. 임신 시에는 축하금 50만원이 지급되며 근무 타입과 관계없이 정기 주차권을 지급하고 전용 발레파킹을 지원한다. 또 육아휴직 후 복직자를 대상으로 리보딩 및 네트워킹 프로그램을 도입해 원활한 복귀를 지원한다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
