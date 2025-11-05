경기도, 내년 美 CES 참가기업에 200만원 지원…참관단 모집

경기도가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보통신기술(ICT)·테크 전시회 'CES 2026 참관단'에 참여할 기업을 모집한다.

CES(Consumer Electronics Show)는 인공지능(AI), 로봇, 모빌리티, 디지털헬스 등 차세대 혁신 기술이 총집결하는 세계 최대 규모의 전시회다. 삼성전자, LG전자, 구글, 엔비디아, 아마존 등 글로벌 선도기업들이 매년 신기술을 공개하는 자리이기도 하다.

경기도는 이번 참관단 파견을 통해 도내 중소기업이 자사 제품의 해외시장 진출 가능성을 진단하고 해외 진출 전략 수립 역량을 강화할 수 있도록 지원할 계획이다. 전시회 참관뿐 아니라 전시마케팅 교육, 현지 전문가 브리핑, 사전 설명회 등 다양한 프로그램을 운영한다.

참관단 참여를 희망하는 기업은 경기도에 본사 또는 공장이 소재한 중소기업이어야 하며, CES 현장 경험이 없는 기업을 우선적으로 선발한다. 기업당 2인까지 신청 가능하며, 1개 기업당 최대 200만원 한도로 항공, 숙박비 등을 지원한다. 전 일정은 전시 전문가와 여행 가이드가 동행해 참가 기업의 이해를 돕는다.

사업 선정 기업은 전시마케팅 실무 역량을 강화할 수 있도록 사전교육과 현장 인사이트 브리핑, 전문가 동행 투어 등을 체험하게 된다. 이를 통해 기술 트렌드와 마케팅 전략을 동시에 학습하며 글로벌 시장의 변화를 예측할 수 있는 실질적인 기회를 얻게 될 것으로 보인다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "CES는 전 세계 산업의 방향성을 제시하는 글로벌 혁신의 장으로, 중소기업이 기술과 시장의 흐름을 체감할 수 있는 최적의 기회"라고 말했다.





