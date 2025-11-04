삼양사 대표에 이운익…삼양그룹,계열사 대표 교체

예년보다 한 달 앞당겨 시행

그룹 이해도 높은 내부 임원 승진

외부 임원 2명 영입해 조직 혁신

이운익 삼양이노켐 대표가 삼양사 대표이사로 내정됐다. 또 삼양KCI 대표이사에는 안태환 영업마케팅부문장, 삼양데이타시스템 대표이사에는 오승훈 전 티맥스비아이 대표가 각각 선임됐다.

삼양그룹은 4일 조직개편과 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 급변하는 경영 환경 속에서 실행력을 높이고, 변화에 선제적으로 대응하기 위해 인사 시기를 예년보다 한 달 앞당겼다는 설명이다.

이번 인사에서 삼양그룹은 내부 승진과 외부 영입을 병행했다. 그룹 내에서 성장한 임원 3명을 계열사 대표이사로 내정해 안정적인 사업 운영을 도모하는 한편 외부 전문가 2명을 영입해 조직 혁신을 강화했다.

이운익 내정자는 삼양이노켐, 삼양화성, 삼양화인테크놀로지, 삼남석유화학 등 화학소재 계열사를 아우르는 화학1그룹장을 겸임하며 그룹의 화학사업 전반을 이끌게 된다. 1992년 삼양사에 입사해 베트남EP 법인장, 삼남석유화학 대표 등 거친 업계 베테랑이다. 삼양그룹은 내년 3월 정기주주총회를 통해 이 내정자를 공식 대표로 선임할 예정이다.

윤석환 내정자는 삼양홀딩스 미래전략실장을 역임한 전략통으로, 페트용기와 아셉틱(멸균충전) 사업의 경쟁력 제고에 주력할 계획이다. 안태환 내정자는 1999년 삼양사에 입사해 삼양KCI 전략마케팅팀장, 영업마케팅부문장을 거치며 화장품·퍼스널케어 사업의 성장을 이끌어왔다. 그룹 IT서비스를 담당하는 삼양데이타시스템의 대표이사로는 한국IBM 출신 오승훈 대표가 선임됐다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



