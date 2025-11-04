본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

경찰, 유승민 전 의원 딸 교수 임용 특혜 의혹 수사 착수

김희윤기자

입력2025.11.04 21:45

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천대 고발장 접수…“채용 기록 사라져” 주장

인천 연수경찰서는 4일 유승민 전 의원의 딸 유담(31) 씨가 인천대학교 글로벌 정경대학 무역학부 전임교원으로 채용된 과정에 '특혜 의혹'이 제기됨에 따라 수사에 착수했다.

경찰, 유승민 전 의원 딸 교수 임용 특혜 의혹 수사 착수
AD
원본보기 아이콘

고발인은 공공기록물관리법 위반 혐의로 인천대 총장과 인사담당자, 채용 심사위원 등 여러 관계자를 고발했다.


고발장에는 인천대가 '전임교원 신규임용 지침'에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하지 않았다는 주장과 함께, 지원자 서류 전체가 "전부 소멸됐는지 여부"에 대해 철저한 조사가 필요하다는 언급이 담겼다.

유담 씨는 2025학년도 2학기 인천대 신규 전임교원 채용에 합격해 교수로 임용됐다. 이에 대해 더불어민주당 진선미 의원은 지난달 국정감사에서 유 씨가 논문 질적 심사에서 18.6점으로 하위권이었음에도 경력·학력·논문 양적 심사에서 만점을 받아 심사 1차에서 전체 2위를 차지했다는 의혹을 제기했다.


인천대 측은 "채용 과정은 내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 진행됐다"고 공식 입장을 밝혔다. 경찰은 현재 접수된 고발장을 토대로 수사를 시작했으며, 구체적인 혐의 적용과 수사 단계 등은 아직 공식적으로 확인되지 않았다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

흐물흐물해서 불편했는데 드디어 바꿨네…7년 만에 초록 빨대로 돌아온 스타벅스 흐물흐물해서 불편했는데 드디어 바꿨네…7년 만에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기