박지현 전 민주당 비대위원장, 녹즙 배달 근황…"저녁엔 대학원"

유튜브 영상 공개…쿠팡 알바 이어 또 화제

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 최근 녹즙 배달 아르바이트를 하는 근황을 공개했다.

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 녹즙 아르바이트를 하고 있는 모습. 유튜브채널 '정치인 박지현' AD 원본보기 아이콘

박 전 위원장은 지난 2일 유튜브 채널 '정치인 박지현'에 첫 영상으로 '박지현의 녹즙 알바 브이로그'를 올렸다. 그는 "근황도 알리고 소통을 이어가 보려 유튜브를 시작했다"며 "월요일부터 금요일까지 오전 6시부터 10시까지 일한다. 어느덧 한 달 차"라고 말했다.

영상 속 박 전 위원장은 전동 카트에 녹즙과 음료를 싣고 직접 운전해 배달했다. 그는 "당연히 돈을 벌기 위해 시작했다"며 "오전에 일할 수 있다는 장점이 컸다. 저녁에는 대학원 수업이 있어서 오전에 할 수 있는 일을 찾고 있었다"고 설명했다.

이어 "기존에 해봤던 알바들에 비해 업무 강도는 낮은 편이지만, 판촉을 다니며 영업하는 일은 쉽지 않다"며 "정치인으로 선거를 뛰며 '박지현'이라는 사람을 영업했다면 지금은 녹즙을 파는 것"이라고 덧붙였다. 영상 말미에는 "배달 시작 이틀 만에 자전거 사고로 깁스를 하게 됐다"는 소식도 전했다.

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 녹즙 아르바이트를 하고 있는 모습. 유튜브채널 '정치인 박지현' 원본보기 아이콘

박 전 위원장은 지난해 총선에서 서울 송파을 지역구 출마를 시도했으나 공천받지 못했다. 2022년에는 민주당 공동비상대책위원장으로 임명됐으나 지방선거 참패의 책임을 지고 사임했다.

그는 지난 9월에도 사회관계망서비스(SNS)에 쿠팡 물류센터에서 아르바이트한 근황을 올린 바 있다. 당시 "새벽 1시부터 오전 9시까지 일해 19만9548원을 받았다"며 작업장 내부 사진을 게시했지만, 휴대전화 반입과 촬영이 금지된 구역이라는 지적이 나왔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>