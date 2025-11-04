큐브엔터 아이들 미연, 'My, Lover' 국내외차트 1위 석권

큐브엔터테인먼트(이하 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 14,360 전일대비 240 등락률 -1.64% 거래량 49,294 전일가 14,600 2025.11.04 15:30 기준 관련기사 큐브엔터 아이들 미연, 선공개 'Reno' 음원·MV 동반 흥행큐브엔터 아이들, 일본 EP 'i-dle' 오리콘도 역주행 성공…데일리 차트 3일 연속 1위큐브엔터 i-dle(아이들), 5년 만의 일본 앨범 'i-dle' 발매 D-1…현지 활동 본격화 전 종목 시세 보기 close ) 그룹 i-dle(아이들) 미연(MIYEON)이 국내외 차트를 석권했다.

지난 3일 발매한 미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'는 발매 직후 타이틀곡 'Say My Name'이 국내 음원 사이트 벅스 실시간 차트 1위 및 멜론 HOT 100 차트 상위권을 차지하며 성공적인 출발을 알렸다.

특히 'MY, Lover'는 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 베스트셀러 일간 및 주간차트에서 1위에 올랐고, 중국 쿠거우뮤직에서는 'Say My Name'이 차트 1위에 이어 앨범 수록곡 전곡이 차트인에 성공해 TOP10 '줄 세우기'에 성공했다. 'Say My Name'은 중국 TME (텐센트 뮤직 엔터테인먼트) 한국어 차트에도 최상위권으로 진입하며 중화권 주요 차트를 휩쓸었다.

'MY, Lover'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 러시아 1위를 차지한 것을 비롯해 대만, 홍콩, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 그리스, 말레이시아, 캐나다, 일본, 싱가포르, 덴마크, 독일, 미국, 태국 등 총 15개 지역에서 상위권에 안착했다. 애플 뮤직에서도 튀르키예를 포함한 7개 지역에서 차트인에 성공하며 남다른 글로벌 영향력을 입증했다.

미연의 미니 2집 'MY, Lover'는 '사랑'을 향한 다양한 시선과 온도를 미연만의 해석으로 풀어낸 앨범으로 발매 직후부터 뜨거운 반응을 얻고 있다. 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)' 또한 발매 후 즉각 국내외 음원차트 최상위권에 오른 데 이어 뮤직비디오가 공개 직후 유튜브 '24시간 동안 많이 본 뮤직비디오' 13위에 오르며 꾸준히 사랑받고 있다.

미연은 오는 5일부터 'MIYEON 2nd Mini Album [MY, Lover] POP-UP'을 개최하고, 7일 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'를 통해 첫 무대를 공개하며 다양한 활동에 나선다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



