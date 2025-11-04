본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

형지I&C, 10월도 매출 상승세 이어가…4분기 매출목표 100% 달성 청신호

장효원기자

입력2025.11.04 14:02

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
형지I&C, 10월도 매출 상승세 이어가…4분기 매출목표 100% 달성 청신호
AD
원본보기 아이콘

형지I&C(대표 최혜원)가 추석 연휴 기간 동안 진행된 예작·본·캐리스노트 그룹전에서 매출 목표를 초과 달성해 9월부터 시작된 FW 시즌 성장세를 이어가고 있다고 4일 밝혔다.


형지I&C는 지난 추석 명절을 맞아 연휴기간 동안 주요 도심 및 외곽 프리미엄 아울렛을 중심으로 그룹전 행사를 개최했다. 또한 여성복 브랜드 '캐리스노트'는 롯데백화점 잠실점, 영등포점, 동래점 등 주요 6개 매장에서 'VIP 고객을 위한 맞춤형 프로그램'을 마련했다.

그룹전 결과 남성복 브랜드 본(BON)은 현대 대전 아울렛에서 매출 3.4억원을 달성하며, 남성 캐릭터존 내 매출 점유율 1위를 기록했다. 프리미엄 워크웨어 중심의 리뉴얼 전략이 현장 판매력으로 이어지고 있다는 분석이다.


또한 강남 신세계 팝업스토어 매출 호조와 신규 매장 확장 효과로 FW 시즌의 탄탄한 성장 흐름을 이어가고 있다.


캐리스노트(Carries Note)는 이번 'VIP 고객을 위한 맞춤형 프로그램'에서 롯데백화점 잠실점이 단일점 매출 1억원을 돌파했으며, 영등포·평촌·광주·동래·이천 등 주요 5개 점포에서도 목표의 100% 이상을 달성했다.

전반적인 여성 커리어 존 매출이 역신장하는 시장 상황 속에서도 유일하게 신장세를 기록, 브랜드의 경쟁력을 입증했다고 회사 측은 밝혔다. 특히 VIP 고객을 대상으로 한 '스타일링 클래스' 프로그램이 높은 호응을 얻으며 고정 고객층 강화 및 신규 유입 효과를 동시에 거둔 것으로 분석하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기