[특징주]지노믹트리, 얼리텍-B 식약처 전문가위원회 개최 확정에 강세

장효원기자

입력2025.11.04 13:57

[특징주]지노믹트리, 얼리텍-B 식약처 전문가위원회 개최 확정에 강세
지노믹트리 가 강세다. 식품의약품안전처가 지노믹트리의 방광암 체외진단검사 '얼리텍-B' 제조허가 심사와 관련해 오는 6일 전문가위원회를 개최하기로 확정했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


4일 오후 1시56분 기준 지노믹트리는 전일 대비 13.77% 상승한 2만5200원에 거래되고 있다.

지노믹트리 측은 "이번 일정 확정은 식약처가 본 건을 '최우선 상위민원'으로 관리하며 심사 절차의 조속한 진행을 위해 적극적으로 노력한 결과"라며 "당초 일정 조율의 어려움에도 불구하고 빠르게 회의 일정을 확정한 것"이라고 밝혔다.


이어 "식약처는 이미 주요 심의자료 검토를 대부분 마친 상태로, 이번 전문가위원회를 통해 허가 심사가 본격적인 최종 단계로 진입할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

