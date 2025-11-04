본문 바로가기
박범인 금산군수 "금산인삼 국제적 성공 가능성 확인"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.04 13:54

미국 로스앤젤레스 한인축제 개막식 참석 금산인삼 좋은 반응 이끌어

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수는 "지난달 미국 로스앤젤레스 한인축제 개막식에 방문해 금산군과 금산인삼을 소개하는 자리를 가져 좋은 반응을 이끌었다"며 "금산인삼의 국제적 성공 가능성을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.


박 군수는 3일 금산읍 청산회관에서 열린 월례 회의에서 "인삼 홍보 부스도 운영했는데 고생해 준 직원들에게 감사드린다"며 이같이 말했다.

특히 박범인 군수는 "외유성 해외 출장이라는 오해가 없도록 모두가 신경 써야 할 것"이라고 강조했다.


박 군수는 지난달 14일부터 20일까지 일정으로 미국 로스앤젤레스 및 뉴욕 출장길에 나섰으며 한인축제 개막식 참석을 비롯해 금산인삼 수출망 재정비 및 브랜드 홍보를 위해 판촉·바이어 협상, 행정 협력, 미디어 노출 등에 박차를 가했다.


이 외에도 박 군수는 금산군민 한마당 체육대회, 금산인삼의 날 기념 및 페이백 행사 등 운영에 나서준 직원들의 노고를 위로하고 산불 예방, 동절기 사업 안전 점검도 철저히 할 것을 당부했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
