박범인 금산군수 "금산인삼 국제적 성공 가능성 확인"

미국 로스앤젤레스 한인축제 개막식 참석 금산인삼 좋은 반응 이끌어

박범인 금산군수는 "지난달 미국 로스앤젤레스 한인축제 개막식에 방문해 금산군과 금산인삼을 소개하는 자리를 가져 좋은 반응을 이끌었다"며 "금산인삼의 국제적 성공 가능성을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

박 군수는 3일 금산읍 청산회관에서 열린 월례 회의에서 "인삼 홍보 부스도 운영했는데 고생해 준 직원들에게 감사드린다"며 이같이 말했다.

특히 박범인 군수는 "외유성 해외 출장이라는 오해가 없도록 모두가 신경 써야 할 것"이라고 강조했다.

박 군수는 지난달 14일부터 20일까지 일정으로 미국 로스앤젤레스 및 뉴욕 출장길에 나섰으며 한인축제 개막식 참석을 비롯해 금산인삼 수출망 재정비 및 브랜드 홍보를 위해 판촉·바이어 협상, 행정 협력, 미디어 노출 등에 박차를 가했다.

이 외에도 박 군수는 금산군민 한마당 체육대회, 금산인삼의 날 기념 및 페이백 행사 등 운영에 나서준 직원들의 노고를 위로하고 산불 예방, 동절기 사업 안전 점검도 철저히 할 것을 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자



