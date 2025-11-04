화순군 '꿈키움 드림오케스트라 연주발표회' 성료

취약계층 아동에 '음악 교육 기회' 제공

전남 화순군이 지난 1일 화순군 청소년수련관에서 열린 '화순군 꿈키움 드림오케스트라 연주발표회'를 성황리에 마무리했다.

연주회를 마친 드림오케스트라 아이들과 강사진이 기념 포즈를 취하고 있다. 화순군 제공

4일 군에 따르면 이번 발표회는 취약계층 아동에게 클래식 악기 등 음악 교육의 기회를 제공하는 '꿈키움 드림오케스트라' 사업의 일환으로 아이들이 한 해 동안 갈고 닦은 연주 실력을 지역 주민들에게 선보이는 자리였다.

이날 공연은 지역 주민과 여러 내빈이 참석한 가운데 초등생부터 고등학생 단원들이 클래식 명곡과 영화 OST 등 다채로운 곡을 연주해 관객들로부터 갈채를 받았다. 특히, 아이들과 성장 과정을 함께한 관현악 강사들의 특별 무대가 더해져 감동을 줬다.

관람석을 가득 메운 주민들은 "아이들의 진심 어린 연주에 마음이 따뜻하다"며 "앞으로도 이런 공연이 자주 열리길 바란다"고 전했다.

드림오케스트라는 올해 초 사단법인 소리애가 위탁 공모에 선정됐고, 전문 강사진의 지도로 정기적인 개인 및 합주 수업을 진행해 왔다.

이번 연주회는 그간의 노력과 성장을 확인하는 뜻깊은 시간이었다.

서봉섭 가족정책실장은 "아이들의 진심이 담긴 연주가 많은 이들에게 감동을 줬다"며 "앞으로도 많은 아동이 문화예술을 통해 꿈을 키워나갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



