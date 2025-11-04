광명시-참좋은지방정부협의회, 지방자치 정책대회 7일 국회서 개최

48개 지방정부 참여해 정책 성과 소개

민선 지방자치 30주년을 기념해 전국 지방정부와 지방자치의 성과를 공유하고 비전을 모색하는 행사가 열린다.

경기도 광명시는 참좋은지방정부협의회와 공동으로 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'를 오는 7일 국회 사랑재에서 개최한다고 4일 밝혔다.

'유능한 지방자치, 든든한 지방정부'를 주제로 열리는 이 행사에서는 전국 48개 지자체가 참여해 우수정책 성과를 공유하고 지방정부 간 협력과 상생의 거버넌스를 강화한다.

행사장에는 정책홍보 부스를 운영해 각 지방정부의 창의적 정책 성과와 우수사례를 소개할 예정이다.

박승원 광명시장은 "이번 정책대회가 전국 지방정부가 서로 배우고 협력하며, 자치분권의 가치와 주민주권의 일상화를 실현하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

행사와 관련한 자세한 사항은 광명시청 자치분권과나 참좋은지방정부협의회로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



