본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

시흥시 청춘 만남 '시흥솔로' 참가자 21일까지 모집

정두환기자

입력2025.11.04 11:09

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일 거북섬 웨이브엠호텔서 개최

경기도 시흥시는 청춘 남녀의 만남 기회를 제공하고 결혼 친화 분위기를 조성하기 위해 기획한 '시흥 솔로(SOLO)' 행사 참가자를 오는 21일까지 모집한다.

시흥시 청춘 만남 '시흥솔로' 참가자 21일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

올해로 3회째를 맞는 이 행사는 커플 레크리에이션, 게임, 연애 특강, 일대일 대화 등 다양한 활동을 통해 미혼 참가자 간 소통과 교류의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 이번 행사는 다음 달 6일 시흥 거북섬 웨이브엠 호텔에서 개최된다.


참가 대상은 시흥시민 또는 시흥시에서 근무하는 1983~1998년생 미혼남녀 60명이다. 참가 희망자는 전자우편(siheungsolo@gmail.com)으로 신청하거나 시흥시청 정책기획과로 방문해서 신청할 수 있다. 신청 인원이 모집 정원을 초과할 경우 무작위 추첨으로 참가자를 선정한다.

앞서 지난해 열린 첫 행사에는 60명이 참가해 이 중 16쌍의 커플 매칭에 성공했다. 올해 상반기 열린 제2회 행사에서는 40명이 참가에 13쌍의 커플이 탄생했다.


홍승일 시흥시 정책기획과장은 "바쁜 일상에서 만남의 기회가 적은 청춘남녀들이 이번 프로그램을 통해 자연스러운 분위기에서 다양한 사람을 만나며 즐겁게 교류하기를 기대한다"고 말했다.


신청 관련 필요 서류 및 신청 방법 등 자세한 사항은 시흥시청 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기