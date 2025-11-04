시흥시 청춘 만남 '시흥솔로' 참가자 21일까지 모집

내달 6일 거북섬 웨이브엠호텔서 개최

경기도 시흥시는 청춘 남녀의 만남 기회를 제공하고 결혼 친화 분위기를 조성하기 위해 기획한 '시흥 솔로(SOLO)' 행사 참가자를 오는 21일까지 모집한다.

올해로 3회째를 맞는 이 행사는 커플 레크리에이션, 게임, 연애 특강, 일대일 대화 등 다양한 활동을 통해 미혼 참가자 간 소통과 교류의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 이번 행사는 다음 달 6일 시흥 거북섬 웨이브엠 호텔에서 개최된다.

참가 대상은 시흥시민 또는 시흥시에서 근무하는 1983~1998년생 미혼남녀 60명이다. 참가 희망자는 전자우편(siheungsolo@gmail.com)으로 신청하거나 시흥시청 정책기획과로 방문해서 신청할 수 있다. 신청 인원이 모집 정원을 초과할 경우 무작위 추첨으로 참가자를 선정한다.

앞서 지난해 열린 첫 행사에는 60명이 참가해 이 중 16쌍의 커플 매칭에 성공했다. 올해 상반기 열린 제2회 행사에서는 40명이 참가에 13쌍의 커플이 탄생했다.

홍승일 시흥시 정책기획과장은 "바쁜 일상에서 만남의 기회가 적은 청춘남녀들이 이번 프로그램을 통해 자연스러운 분위기에서 다양한 사람을 만나며 즐겁게 교류하기를 기대한다"고 말했다.

신청 관련 필요 서류 및 신청 방법 등 자세한 사항은 시흥시청 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



