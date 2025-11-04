[특징주]삼성SDI, 테슬라 ESS배터리 공급 소식에 6.57%↑

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 343,000 전일대비 16,000 등락률 +4.89% 거래량 463,215 전일가 327,000 2025.11.04 09:12 기준 관련기사 GM, 전기차 속도조절…中 대항 저가 배터리 ‘韓LMR’ 주목투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 최대 4배까지모처럼의 기회...최대 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close 가 미국 테슬라에 3조원이 넘는 ESS(에너지저장장치)용 배터리를 3년에 걸쳐 공급할 것이란 소식에 주가도 힘을 받고 있다.

4일 오전 9시3분 기준 삼성SDI는 전 거래일보다 2만1500원(6.57%) 상승한 34만8500원에 거래됐다.

이날 정경희 LS증권 연구원은 "관련 보도에 따르면 테슬라의 담당 임직원이 지난주 방한해 삼성SDI와 배터리 공급과 관련한 핵심 사안을 합의한 것으로 알려졌다"며 "최소 3년간 매년 10GWh 내외의 배터리를 공급한다는 것으로, 보수적인 가정 시 연간 추가 매출액은 약 6400억원으로 전망된다"고 말했다.

삼성SDI는 한국거래소의 조회 공시 요구에 대해 "해당 기사 관련 배터리 공급 논의를 진행 중이지만, 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 답했다.





