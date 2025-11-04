본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

공연·전시

수원시립미술관, '공상 플랫폼' 창작자 모집

서믿음기자

입력2025.11.04 09:01

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12~14일 이메일 접수
선정작, 내년 1월31일까지 공동 전시

경기도 수원시립미술관은 다양한 장르의 창작자들을 위한 공간 공유 프로젝트 '공상 플랫폼'에 참여할 창작자를 공개 모집한다.

공상플랫폼 포스터. 수원시립미술관 제공

공상플랫폼 포스터. 수원시립미술관 제공

AD
원본보기 아이콘

'공상 플랫폼'은 개최 중인 동시대미술전 '공생'의 전시 타이틀인 '공생'을 주제로 한 다양한 예술 실험과 참여형 프로그램을 제안하고 실연할 창작자를 모집하는 공모 사업이다. 선정된 프로그램은 오는 25일부터 내년 1월31일까지 공동 전시를 진행한다.


이번 공모는 1회 이상의 문화예술 및 여타 활동 경력을 보유한 창작자 개인 또는 단체일 경우 시각예술, 공연, 음악, 문학 등 장르의 경계 없이 누구나 지원이 가능하다. 장르의 경계를 확장해 '공생'의 의미를 탐구하자는 취지를 담은 본 프로젝트에 창작자는 퍼포먼스, 워크숍, 세미나, 낭독회, 즉흥 연주 등 자유로운 형식의 제안이 가능하다.

공모 접수는 오는 12일부터 14일 오후 6시까지 이메일 접수를 통해 진행한다. 일정 및 지원 사항 등 공모에 관한 자세한 사항은 수원시립미술관 홈페이지에서 다운로드 또는 학예팀으로 문의하면 된다.


동시대미술전 '공생'은 회화 작가 윤향로, 사운드 작가 유지완, 소설가 민병훈이 참여해 공생의 감각에 주목한 신작을 선보이는 전시로 내년 3월2일까지 수원시립미술관 행궁 본관 2전시실에서 개최한다.


수원시립미술관 관계자는 "이번 공모는 전시 공간을 단순히 완성된 감상의 장(場)뿐만 아니라 창작과 소통의 과정형 무대로 확장하기 위한 시도"라며, "공생이라는 주제를 통해 예술가와 시민이 함께 만들어가는 새로운 형태의 예술적 경험을 기대한다"고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기