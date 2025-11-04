양천구, 공동주택 유휴지 활용해 주차장 688면 확보

지난해 304면 이어 올해 384면 추가 확보

서울 양천구(구청장 이기재)는 주차공간 부족으로 불편을 겪고 있는 공동주택 단지를 대상으로 ‘2025년 공동주택 지원사업’을 추진, 총 384면의 옥외주차장을 새롭게 조성하고 있다고 4일 밝혔다.

구는 지난해 304면 확보에 이어 올해 추가로 주차면을 마련하고 있다. 이번 사업은 단지 내 유휴 공간을 활용해 입주민의 주차난을 해소하고, 불법 주정차로 인한 안전사고와 긴급차량 진입 지연 문제를 줄이는 데 목적이 있다.

특히 별도의 토지 매입이 필요 없어 일반적인 주차장 조성비의 100분의 1 수준 예산으로 신속히 주차면을 확보할 수 있는 장점이 있다. 이를 위해 구는 지난해 ‘공동주택 지원 조례’를 개정해 옥외주차장 증설 지원의 법적 근거를 마련하고 단지당 200면까지 사업비의 최대 80%를 지원하고 있다.

지원 대상은 20세대 이상 공동주택 중 주민 3분의 2 이상 동의를 받은 단지이다. 구는 심의와 현장 확인을 거쳐 주차장 확충 타당성이 있는 단지를 중심으로 사업을 추진했다.

올해는 ▲목동5단지(103면) ▲목동12단지(133면) ▲목동13단지(148면) 등 3곳이 선정됐다. 이 중 목동13단지는 지난 10월 공사를 마치고 이미 운영 중이며, 목동5단지는 공사 마무리 단계로 11월 준공을 앞두고 있다. 목동12단지는 사업비 교부를 마치고 착공 준비에 들어갔다.

총 사업비는 약 11억5000만원으로, 구는 약 7억9000만원을 지원했다. 또한 사업 참여 확대를 위해 7회에 걸쳐 ‘찾아가는 현장방문 설명회’를 운영하며 주민 이해도를 높였다. 구는 이 같은 적극행정을 통해 지난해 대비 주차면 수를 27% 늘렸다.

한편, 구는 지난해에도 목동3·4·6·11단지, 신정이펜하우스3단지 등 5개 단지 지원으로 304면의 주차공간을 조성한 바 있다. 올해까지 누적 688면의 주차면을 확보하며 공동주택 지역의 고질적인 주차난 해소에 속도를 내고 있다.

이기재 양천구청장은 “이번 옥외주차장 증설 지원사업이 공동주택 단지의 만성적인 주차난을 해소하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민 불편을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위한 다양한 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.





