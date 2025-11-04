마포구, ‘상암 롯데몰 개발 사업’ 적극 지원…2029년 완공 목표

판매시설 확대·단일 건물로 변경

서울 마포구(구청장 박강수)가 상암동 1625번지 일대 ‘상암 롯데몰 개발 사업’에 행정적 지원을 더하며, 사업 추진에 박차를 가하고 있다고 4일 밝혔다.

박강수 마포구청장이 롯데몰 조감도에 대해 설명하고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

상암 롯데몰은 롯데쇼핑㈜가 시행자로 참여하는 대규모 복합 쇼핑·문화시설로, DMC 역세권의 미래형 랜드마크로 개발될 것으로 기대를 모으고 있다.

롯데쇼핑이 판매시설 비율 확대 등 세부개발계획 변경안을 올해 3월 마포구에 제출했고, 구는 도로 합필 및 단일 건물 조성, 판매시설 비율 확대 등 활용성과 효율성을 높인 개발안을 검토했다. 그 결과, 기존 2개 필지에서 건물 사이 도로 필지를 합쳐 3개 필지를 하나로 묶고, 판매시설 비율을 58.9%로 확대해 복합 쇼핑몰의 집객력을 강화한다.

마포구는 도로 확장, 남북 연계 강화 등 도시계획적 요소를 반영하며, 해외 설계 디자인을 적용해 차별화된 미관과 쾌적한 공간을 제공할 계획이다. 지난달 29일 서울시 DMC 관리자문단 자문회의를 통과해 사전검토가 완료됐으며, 이어 주민 열람공고, 도시계획위원회, 입안 절차 등 사업 속도를 더욱 높일 예정이다.

상암 롯데몰 사업은 2013년 토지 매입 후 10년 넘게 표류했으나 최근 마포구와 롯데쇼핑의 적극적인 협력으로 사업 재개에 힘이 실렸다. 내년 착공·2029년 완공을 목표로 쇼핑, 엔터테인먼트, 문화시설이 집약된 서북권 최대 미래형 복합 쇼핑몰을 조성할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “상암 롯데몰 개발은 서북권의 새로운 경제·문화 중심축을 형성하는 핵심 사업”이라며 “마포구는 구민과의 약속을 끝까지 실현해 상암 롯데몰을 서울 서북부의 대표 명소로 만들고, 지역 활성화를 견인하겠다”고 말했다.

한편, 착공 전까지 롯데몰 부지는 공영주차장으로 한시 운영돼 지역 주민들에게 임시로 개방돼 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>