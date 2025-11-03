LMR 파트너스, HLB그룹에 1억4500만달러 투자

UBS 주관으로 메자닌 발행

영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스가 HLB 그룹에 1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다. HLB의 간암신약 재신청과 담관암 신약허가 신청을 앞두고 해외 자산운용사의 자금이 유입되는 것으로 글로벌 자본과의 협력이 본격화되는 신호탄으로 평가된다.

HLB는 1억4000만 달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 3일 밝혔다. LMR Multi-Strategy Master Fund Limited가 BW를 인수한다.

HLB생명과학은 LMR Multi-Strategy Master Fund와 LMR CCSA Master Fund를 대상으로 500만 달러 규모의 교환사채를 발행한다. 교환 대상 주식은 HLB 보통주 14만5900주다.

HLB가 확보한 총 1억4000만 달러의 자금 중 15%는 거래 종결과 동시에 즉시 가용자금으로 유입된다. 나머지 85%는 HLB의 해외 에스크로 계좌에 예치된다. BW 행사 조건을 충족하면 사용할 수 있다. 해당 자금은 미국 자회사 엘레바의 임상 개발 및 글로벌 상업화 추진 목적으로만 사용될 수 있다.

HLB는 BW를 표면이자율과 만기이자율을 통합한 연 5% 단일 금리의 비분리형 구조로 발행한다. 발행 1년 이후부터 신주인수권을 행사할 수 있다. 패러티(Parity, 주가를 전환가격으로 나눈 비율)가 발행가 대비 115% 이상을 달성하면 강제 행사를 요청할 수 있는 권한을 확보했다.

에스크로를 통해 투자자는 자금 안정성을, 패러티 조건을 통해 HLB그룹은 기업가치 상승이 전제된 신주인수권 행사와 기존 주주 희석 최소화를 각각 확보한, 상호 균형적 거래 구조로 설계됐다.

풋옵션 행사는 투자 후 3년 이후부터 가능하다. HLB는 안정적으로 신약 프로그램을 진행할 자금적 여유가 생겼다.

LMR 파트너스는 2009년 설립한 영국 런던 기반의 글로벌 자산운용사다. 약 120억 달러 규모의 운용자산(AUM)을 보유하고 있다. 회사 측은 이번 투자가 내년 글로벌 허가가 기대되는 간암 및 담관암 치료제 등 핵심 항암 파이프라인의 상업적 잠재력을 높게 평가한 결과로 보고 있다.

이번 거래는 글로벌 투자은행인 UBS가 단독 주관사를 맡았다. HLB그룹은 그동안 외국인 지분율을 확대해 왔으며, 꾸준한 해외 기업설명회(NDR) 활동을 통해 글로벌 자본시장 네트워크를 넓혀왔다. 이러한 노력은 LMR 파트너스 투자를 성사시키는 기반이 됐다.

HLB그룹 창사 이후 처음으로 글로벌 자본이 유입된 사례다. 신약개발 역량과 성과를 국제 투자시장으로부터 인정받았다는 점에서 의미가 크다. HLB그룹은 자금 조달을 통해 엘레바의 운영 안정성을 확보한 만큼, 간암·담관암 치료제의 미국 FDA 허가 절차와 후속 파이프라인 개발을 예정된 일정에 따라 흔들림 없이 추진해 성과로 이어간다는 계획이다.

임창윤 HLB그룹 투자부문 부회장은 "이번 거래는 HLB그룹 창사 이래 첫 해외 자본 유입"이며 "그룹이 추진해온 혁신 신약 개발의 잠재력을 해외 시장에서 인정받은 결과"라고 설명했다. 이어 "조달한 자금을 기반으로 핵심 파이프라인의 글로벌 허가와 시장 진출을 가속화해 기업가치 상승으로 이어가겠다"고 말했다.





