한기대 메타로봇연구회, 국제로봇콘테스트 대통령상 수상



산업용 로봇 활용 '총기관리 자동화 시스템' 혁신성 인정… AI 기반 정밀 제어 기술 호평



한국기술교육대학교 '메타로봇연구회' 학생들이 제20회 국제로봇콘테스트 '로봇 미션 챌린지'에서 대통령상을 수상하며 국내 대학 로봇 기술의 저력을 입증했다.

또 산업용 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 '총기검사·관리 자동화 시스템'으로 기술 완성도와 실용성을 동시에 인정받았다.

한기대는 '메타로봇연구회'팀이 지난 10월 31일부터 11월 1일까지 강릉 올림픽파크에서 열린 제20회 국제로봇콘테스트 '로봇 미션 챌린지'에서 최고상인 대통령상을 수상하고 상금 300만 원을 받았다고 3일 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 한국로봇산업진흥원이 주관한 이번 대회는 국내 최대 규모의 로봇 경진대회로, 산업용 다관절 로봇의 미션 수행 능력과 창의적 응용 아이디어를 겨루는 무대다.

한기대 메타로봇연구회는 'AAMS(Automated Armory Management System)'를 출품해 국군의 총기 점검과 관리 과정을 자동화한 시스템을 선보였다.

이 시스템은 로봇이 총기 장전과 안전상태를 자동으로 점검하고, AI 기반 판단으로 데이터화된 관리체계를 구현해 정확성과 효율성을 크게 높였다.

이웅용 지도교수(미래융합학부)는 "학생들의 실험정신과 학교의 적극적인 지원이 만든 결과"라며 "산업 현장에서 통할 수 있는 실무형 로봇 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

정윤호 팀장(기계공학부 4학년)은 "지도교수님의 세심한 지도와 취창업지원팀·RISE사업단·다담창의센터의 협력 덕분에 완성도를 높일 수 있었다"며 "향후 로봇 창업과 산업현장 문제 해결형 프로젝트로 발전시키겠다"고 말했다.

유길상 총장은 "학생들의 창의력과 도전정신이 이룬 값진 성과"라며 "산업현장 중심의 교육을 통해 실무형 로봇 인재를 지속적으로 육성하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



