본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

한국주택금융공사, 첫 ‘HF 365 금융안심 주간’ 운영… 금융사기 예방 총력

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.03 16:13

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보이스피싱 주의·사칭문자 진위확인 서비스 안내 등 소비자 보호 강화

한국주택금융공사(사장 김경환, HF공사)가 해킹사고와 금융사기 수법의 고도화로 인한 소비자 피해 확산에 대응하기 위해 오는 7일까지 'HF 365 금융안심 주간'을 처음으로 운영한다.


이 캠페인은 고객이 365일 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로, 금융사고 대응 모의훈련과 SNS를 통한 금융사기 예방 홍보 활동 등이 함께 진행된다.

HF공사는 행사 기간 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 금융사기 예방수칙과 대응 요령을 알릴 계획이다.


또 보금자리론 이용 고객을 대상으로 보이스피싱 주의 안내 문자와 함께 'HF 사칭 문자 진위확인 서비스'를 소개한다.


이 서비스는 공사 누리집의 '인터넷금융서비스-고객서비스-HF 사칭문자 진위확인' 메뉴에서 수신일자와 연락처를 입력해 해당 문자의 진위를 직접 확인할 수 있다.

아울러 공사는 해킹이나 전산장애 등으로 콜센터가 일시 중단되는 상황을 가정해 비상 대응체계 점검과 금융사기 피해고객 대응 모의훈련을 실시한다.


이를 통해 최초 상담부터 보고·후속 관리까지 고객 보호 절차 전반의 실효성을 강화한다는 방침이다.


김경환 HF공사 사장은 "금융사기로부터 고객을 보호하는 것은 공사의 핵심 책무 중 하나"라며 "체계적인 대응 시스템을 통해 국민이 안심할 수 있는 금융환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 필요하지 않아" [속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기