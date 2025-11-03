李대통령, 대통령 직속 경사노위 위원장에 김지형 前대법관 임명…"사회적 약자 보호에 힘써온 분"

지식재산처장에 김용선·고용노동부 산업안전본부장 류현철 임명

이재명 대통령이 3일 대통령 직속 경제사회노동위원회 위원장으로 법무법인 지평의 고문 변호사인 김지형 전(前) 대법관을 임명했다.

김지형 신임 경제사회노동위원회 위원장

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "김 위원장은 손꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 분"이라며 "고(故) 김용균 씨 사망사건 관련 특별조사위원회 활동과 삼성전자 반도체 사업장 백혈병 질환 관련한 활동을 해왔다"고 설명했다.

이어 강 대변인은 "다양한 현안에서 갈등을 조정하는 역할을 해 온 만큼 공정한 사회적 대화를 이끌어갈 적임자"라고 부연했다.

아울러 이 대통령은 지식재산처 처장에 김용선 현 한국지식재산보호원장을 임명했다. 강 대변인은 "특허청 차장, 산업재산정책국장, 대변인 등 주요 직위를 거친 지식재산 관련 정책 전문가라는 점에 주목해 발탁했다"고 설명했다.

고용노동부 산업안전보건본부장으로는 류현철 일·환경건강센터 이사장이 임명됐다. 산업안전보건본부장이 차관급으로 승격된 뒤 첫 인선이다.

강 대변인은 "한국보건안전노동연구소에서 근무한 경험을 갖추고 있고, 이론도 겸비한 것으로 평가되는 인사"라며 "산업재해 사망 사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 의지를 실천할 적임자"라고 설명했다.





