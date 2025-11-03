트럼프 관세 적법한가, 11월 5일 美 연방대법원 심리

쟁점은 'IEEPA가 부과 근거 되나'

트럼프 법무차관 사우어

오바마 법무차관 대행 카티알

양측 대리인으로 맞붙어

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책의 적법성을 판단할 미국 연방대법원 심리가 11월 5일(현지시간) 열린다. 쟁점은 미국 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 관세를 부과할 수 있는지 여부다. 1·2심은 위법 판단을 내렸으나, 트럼프 행정부가 연방대법원에 상고했다. 트럼프 행정부 대리인으로는 D. 존 사우어(D. John Sauer) 법무차관이 나선다. 이에 맞서 이번 소송을 제기한 기업들의 대리인으로는 닐 카티알(Neal Katyal) 밀뱅크 파트너 변호사가 출석한다. 카티알은 오바마 행정부 시절 법무차관 권한대행을 지낸 바 있다.

트럼프의 변호사

연설하는 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스.

사우어 차관은 트럼프 대통령이 지명한 인사다. 하버드 로스쿨을 졸업한 미주리 출신의 보수 성향 법조인으로, 2024년 트럼프 대통령 재선 직전 대통령 기소 면책권을 인정한 대법원 판결을 이끌며 이름을 알렸다. 사우어 차관은 9월 연방대법원에 이번 사건 개시 본안 서면(opening brief)을 제출하고 "트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)에 근거해 부과한 관세는 명백히 합법적"이라고 주장했다. 그는 "의회는 오랫동안 국가 비상사태에 대응하기 위해 대통령에게 관세를 포함한 폭넓은 권한을 부여해 왔다"며 "IEEPA는 선포된 국가 비상사태에 대처하기 위해 대통령에게 외국 상품의 수입을 규제할 권한을 명시적으로 부여하고 있다"고 했다.

오바마의 각료

카티알 변호사는 연방대법원 사건만 50건 이상을 변론한 베테랑이다. 예일대 로스쿨을 졸업했고, 호건 로벨스(Hogan Lovells)에서 13년간 대법원 사건 전문 변호사로 일했다. 올 2월 밀뱅크로 이직했다. CNBC 등 외신에 따르면, 그는 지난 7월 항소심 변론에서 트럼프 대통령이 관세에 대한 언급조차 없는 법규를 인용해 전례 없는 무역전쟁을 시작한 데 대해 "200년 동안 어떤 대통령도 주장하지 않았던 숨 막힐 듯한 권력 주장이며, 그 결과는 엄청났다(staggering)"고 했다.

벤저민 깃만(Benjamin Gutman) 오리건주(州) 법무차관도 이날 연방대법원에 나와 민주당 주(州)들을 대표해 트럼프 대통령 측에 맞서 변론할 예정이다. 깃만 역시 예일대 로스쿨 출신이다.

1·2심 "위법" 판결

앞서 5월 28일, 미국 국제무역법원(Court of International Trade, CIT)은 "트럼프 대통령이 IEEPA를 근거로 부과한 상호관세는 위법하다"고 판결하며 해당 조치를 무효화하고 영구 금지했다. 8월 29일 연방항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 도 "해당 조치는 헌법과 의회가 대통령에게 부여한 권한을 초과한 것"이라며 1심 판단을 유지했다.

현재 미국 대법관 9명은 성향별로 보수 6명, 진보 3명으로 분류된다. 이 중 보수 성향 3명은 트럼프 1기 행정부 시절 지명된 인사다. 전직 부장판사 출신 변호사는 "현재 미 연방대법원은 보수 성향이 우세한 것은 사실이지만, 이번 사건은 권한 분립과 긴밀히 연관돼 결과를 예측하기 어렵다"고 말했다.

무역합의 무의미해질까

이번 소송 결과는 전 세계에 영향을 미친다. 당장 10월 29일 타결된 한미 양국의 무역합의가 무의미해질 수 있다. 주우혁 법무법인 린 미국 변호사는 "만약 연방대법원이 관세를 무효로 판결한 경우, 다시 말해 미국 대통령에게 관세를 부과할 권한을 부정할 경우에는 현재 한미 간 협상된 관세 중 상당 부분이 무효가 되거나 심지어는 환불·환급의 대상이 될 수 있다"며 "법원이 어떤 구제(remedy)를 명하는지에 따라 달라지고 소급 적용 여부 역시 달라질 수 있다"고 설명했다.

반면 트럼프 행정부 측이 승소할 경우 이번에 타결된 관세 조치는 그대로 유지된다. 김대종 세종대 경영학부 교수는 "만약 연방대법원이 트럼프의 기존 관세를 유지하는 결정을 내린다면 한국의 대미 수출 산업 특히 자동차·철강·반도체 분야에 부담이 커질 것"이라고 말했다. 김 교수는 불확실성에 대비해 "교역 다변화와 한미 자유무역협정(FTA) 재정비, 미국 내 생산기지 확대 전략을 병행해야 한다"고 말했다.

김지수 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.







